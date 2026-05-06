"Блокада залишатиметься в силі": Трамп оголосив про призупинення дії проєкту "Свобода"

Президент США Дональд Трамп призупинив дію проєкту "Свобода", спрямованого на забезпечення безперешкодного проходження танкерів через Ормузьку протоку.

При цьому блокада Ормузької протоки залишатиметься в силі. Про це глава Білого дому повідомив 6 травня на своїй сторінці у соціальних мережах.

За словами Трампа, рішення про призупинення дій американських військових у районі протоки пов'язане з проханнями Пакистану та інших країн, досягнутий військовий успіх США, а також певний прогрес у домовленостях між Вашингтоном та Тегераном. Політик пояснив, що Штати хочуть зробити це "на короткий час", щоб з'ясувати, чи є можливість досягти остаточної угоди.

"З огляду на прохання Пакистану та інших країн, вражаючий військовий успіх, якого ми досягли під час кампанії проти Ірану, а також зважаючи на те, що було досягнуто значного прогресу у напрямку укладення повної та остаточної угоди з представниками Ірану, ми спільно домовилися, що, хоча блокада залишатиметься в силі, проєкт "Свобода" (рух суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий час, щоб перевірити, чи можна остаточно узгодити та підписати угоду", — йдеться у дописі Трампа.

Варто зазначити, що проєкт "Свобода" почав діяти вранці 4 травня, коли Трамп пообіцяв "звільняти" судна, заблоковані в Ормузькій протоці. Центральне командування США (CENTCOM) розповідало, що Америка застосує 15 тисяч військових, есмінці та понад 100 літаків наземного і морського базування для реалізації проєкту.

Нагадаємо, 5 травня видання CBS News повідомляло, що Іран атакував два есмінці США в Ормузькій протоці.

Видання Fox News 5 травня писало, що США готуються до можливого відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.