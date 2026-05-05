США готуються до відновлення масштабних бойових дій проти Ірану, — Fox News

Сполучені Штати Америки наближаються до відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану. Американській збройні сили вже напоготові до реагування.

Остаточне рішення щодо того, відновлювати бойові дії чи ні, прийматиме президент США Дональд Трамп. Також воно залежить від нового керівництва у Тегерані, пише Fox News.

Про такі наміри стало відомо після того, як Іран здійснив атаки по американських кораблях 4 травня, а також здійснив удари по ОАЕ за допомогою безпілотників та ракет.

"Ми наблизилися до відновлення масштабних бойових операцій більше, ніж 24 години тому, після того як Іран обстріляв американські кораблі та сьогодні завдав удару по ОАЕ ракетами, дронами та швидкісними катерами", — повідомили високопоставлені чиновники США.

Попри це, наразі жодних наказів про припинення перемир'я між сторонами не надходило. Американські збройні сили зосереджені на оборонних діях щодо захисту танкерів у Перській протоці. США заявили, що потопили у понеділок шість іранських катерів, які націлювалися на цивільні судна.

"Командири на місці подій мають усі необхідні повноваження для захисту себе та комерційного судноплавства", — заявив представник Міністерства війни США.

За його словами, у випадку, якщо буде зафіксовано переміщення ракетних установок чи встановлення на рейки ракет, командири можуть віддавати накази про здійснення ударів.

"Ми можемо завдати удару по відомій загрозі. Нам не потрібно чекати, поки Іран вистрілить першим", — наголосило джерело.

Варто зазначити, що на тлі іранських ударів у понеділок в ОАЕ пригрозили Ірану "важкою ніччю" через атаку по нафтобазі у Фуджейрі. Міноборони ОАЕ повідомляло, що було зафіксовано пуски щонайменше 4 ракет з боку Ірану.

Вранці 4 травня агентство Reuters писало, що Іран пригрозив США "жорстокою відповіддю" і наказав Дональду Трампу триматися подалі від Ормузької протоки.

Напередодні Трамп анонсував проєкт "Свобода", який передбачає звільнення суден, що заблоковані в Ормузькій протоці.