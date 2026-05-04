"Цієї ночі Ірану буде важко": в ОАЕ погрожують через удари по нафтобазі у Фуджейрі

У Еміратах пригрозили Ірану "важкою ніччю" через загострення ситуації вперше після перемир’я з США. У цей час країна відбивала ракетні атаки, а у Фуджейрі спалахнула пожежа після удару безпілотника.

На своїй сторінці в соціальній мережі X еміратський блогер Султан Альвашахі пригрозив, що цієї ночі Ірану буде важко.

За інформацією місцевої влади, у районі нафтової промисловості Фуджейри (Фавз) спалахнула велика пожежа внаслідок удару безпілотника. Підрозділи цивільної оборони оперативно розпочали ліквідацію загоряння та продовжують роботи з його локалізації.

Як повідомляє CNN, унаслідок пожежі троє громадян Індії отримали поранення середньої тяжкості. Наразі відомо, що всіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, Міністерство оборони ОАЕ заявило, що зафіксувало запуск чотирьох крилатих ракет з території Ірану в напрямку країни. Три з них були перехоплені над територіальними водами, ще одна впала в море. У відомстві наголосили, що звуки вибухів, які чули мешканці в різних регіонах, є результатом роботи систем протиповітряної оборони.

Також у міністерстві повідомили, що сили ППО продовжують відбивати атаки, зокрема балістичних і крилатих ракет, а також безпілотників. Громадян закликали отримувати інформацію лише з офіційних джерел і дотримуватися правил безпеки.

Ба більше, журналісти Euronews повідомили про вибухи, які було чути над Дубаєм. Водночас Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) заявило, що танкер зазнав ураження снарядами приблизно за сім морських миль на північ від Фуджейри. За попередніми даними, екіпаж не постраждав, а шкоди довкіллю не зафіксовано.

Крім того, UKMTO отримало повідомлення про пожежу в машинному відділенні вантажного судна за 36 морських миль на північ від Дубая. Причини займання наразі невідомі, екіпаж перебуває в безпеці. Також надходила інформація про ще одне судно, яке горить за 14 морських миль на захід від Міна-Сакр — причини інциденту не встановлені.

Джерела, обізнані з ситуацією, повідомили CNN, що до перехоплення іранських ракет могла бути залучена ізраїльська система протиповітряної оборони, розгорнута в ОАЕ. Йдеться, зокрема, про систему "Залізний купол", яку Ізраїль, за даними Axios, таємно розмістив у країні на початку конфлікту з Іраном. За офіційними даними, щонайменше три ракети були успішно перехоплені. Водночас точна кількість цілей, знищених ізраїльськими системами, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що після атак Ірану на Дубай у 2026 році місто різко втратило туристичну привабливість: курорти спорожніли, а низка п’ятизіркових готелів була змушена закритися. Через безпекову ситуацію та відтік іноземців мегаполіс зазнає значних економічних втрат і не може досягти запланованого туристичного потоку.

