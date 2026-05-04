"Дубай мертвий": як війна в Ірані паралізувала головний курорт планети і що тут відбувається зараз, — Daily Mail

Наслідки війни в Ірані стали для Дубаю катастрофічними. Пляжні курорти, елітні ресторани та п'ятизіркові курорти майже порожні, і все більше готелів фактично закриваються.

Місто, яке донедавна вважалося одним з головних курортів і економічних центрів світу, зараз значно спорожніло і продовжує втрачати туристів. Тільки за останній тиждень у Дубаї сім п'ятизіркових готелів оголосили про повне закриття, пише Daily Mail.

Дубай розраховував на 20 мільйонів туристів у 2026 році

Після того, як Дубай у лютому 2026 року зазнав перших іранських ударів дронами та ракетами, туристичне життя у місті фактично почало занепадати. Аеропорт, який до березня вважався найзавантаженішим у світі за кількістю міжнародних рейсів, зараз фіксує лише частку від свого звичного обсягу перевезень.

"Дубай мертвий: його статус мішені для іранських ракет та дронів у відповідь на американський удар у лютому відлякав майже всіх іноземців", — пише видання.

Дубай під атакою іранських дронів і ракет у березні 2026 року

Місто сподівалося прийняти у цьому році рекордну кількість відвідувачів — 20 мільйонів людей (у 2025 році було 19,59 мільйона туристів). Проте зараз немає жодних ознак, які б наближали колишню туристичну оазу ОАЕ до цієї кількості. Втрати від цього вартують Дубаю складають 450 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 26,70 мільярда гривень) на день.

Хто найбільше постраждав у Дубаї через іранську війну

Якщо прогулятися колишніми туристичними оазами міста, такими як "Пальма Джумейра", "Дубай Марина" та "Джумейра Біч Резиденс", одразу у вічі впадає, що тут зараз набагато менше туристів, розповідає видання.

"Тільки за останній тиждень аж сім 5-зіркових готелів оголосили про повне закриття, що означає, що тисячі працівників готельного бізнесу або звільнені назавжди, або відправлені у "безстрокову неоплачувану відпустку", — йдеться у публікації.

У Дубаї масово зачиняються готелі та курорти через війну в Ірані

Серед закритих готелів зокрема знаменитий St Regis на острові Пальма та готель Aramani у знаменитій вежі Бурдж-Халіфа. Інші курорти, які зачинилися, це Park Hyatt, Radisson Blu у Media City та JW Marriott Marquis Hotel. Подекуди у закладах, що ще тримаються, співробітники почали виконувати не лише свої обов'язки, а й додаткові, оскільки роботодавці намагаються пом'якшити економічний вплив на ситуацію.

Проте найбільше руйнівні наслідки війни в Ірані відчувають не корінні мешканці Дубаю, що керують елітними закладами і захищені власним багатством, а мільйони трудових мігрантів. Видання розповідає, що люди не тільки втратили можливість заробляти на життя, а й не можуть повернутися додому.

