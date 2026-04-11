Порожні готелі, арешти блогерів і масові звільнення: що насправді відбувається в Дубаї

Дубай для багатьох іноземців став безтурботною гаванню, де вони насолоджувалися розкішним життям. Але після початку війни в Ірані, місто спорожніло. Влада намагається приховувати, що ця оаза багатства перебуває в занепаді. І навіть садить за ґрати тих, хто намагається зіпсувати імідж ОАЕ.

Готель "Бурдж-аль-Араб", побудований на штучному острові, що виступає в Перську затоку, відомий у всьому світі своїм дизайном, що нагадує вітрило, яке майорить на одному з традиційних місцевих човнів-дхоу. Але, як з 'ясував журналіст Daily Mail Іен Бірелл, спорожнів навіть цей символ Дубая. Десятки дворецьких, шоферів, кухарів і прибиральників, які потурали примхам заможних відвідувачів, що платили десятки тисяч доларів за ніч за номер люкс із вибором із 17 подушок, відправляють додому.

"Автомобілі Bentley і Lamborghini більше не шикуються в чергу перед входом. Вертолітний майданчик на даху пустує. А коли я спробував відвідати найвідоміший у світі готель цього тижня, мене не пустив ввічливий охоронець, який повідомив, що вся територія закрита", — зазначив журналіст.

Як виявилося, закрили не тільки цей всесвітньо відомий готель, а й три інші фешенебельні готелі, що належать правлячому шейху. В адміністрації ухильно заявили, що вони закриті на рік "на ремонт".

Дубай спорожнів — через війну в Ірані його покинули тисячі людей

Дубай став жертвою операції "Епічна лють", яку США та Ізраїль почали в Ірані. Тегеран у підсумку почав атакувати своїх сусідів і закрив Ормузьку протоку.

Атаки на Дубай знімати і викладати в соцмережі заборонено

Навіть знаменитий Бурдж-Халіфа в якийсь момент був охоплений полум'ям — офіційно причиною назвали "осколки" перехопленого безпілотника, хоча дані з відкритих джерел вказують на більш серйозний інцидент.

Якщо на початку війни в соцмережах з'являлися відео ракетних ударів і атак дронів "Шахед", то тепер їх поменшало, і Бірелл особисто прибув до Дубая, щоб зрозуміти, що відбувається. За його словами готелі, кафе і популярні магазини пустують. Водій таксі зізнався, що його виручка впала на 90 відсотків. А персонал готелів шепотів про звільнення.

"Було завдано серйозної шкоди, будь-хто, хто говорить протилежне, несе нісенітницю", — заявив один із забудовників, що продає пентхауси з невеликими басейнами і кондиціонованими балконами, вартість яких наближається до 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

І хоча, за твердженнями, системи ППО країни збили 537 балістичних ракет, 26 крилатих ракет і 2256 безпілотників за п'ять тижнів війни, щонайменше 13 людей загинули, а репутацію Дубая, як безпечного міста, було підірвано.

Дубай став небезпечним

Виявилося, що влада заарештовує іноземців, які говорять про обстріли, або знімають їх на відео. Так, 25-річну стюардесу з Великої Британії заарештували, коли вона запитала колег у закритій групі WhatsApp, чи безпечно ходити по аеропорту.

Подібні інциденти нагадують світові, що, хоча Дубай залежить від мільйонів іноземців, включно з близько 240 000 британців, які зробили цей податковий рай своєю домівкою, ним керує безжалісна ісламська монархія, яка не терпить інакомислення. Реальну владу зосереджено в руках населення ОАЕ, що становить менш як 10 відсотків від загальної кількості жителів, тоді як правова система може бути використана як зброя проти іноземців або жінок, які потрапили в немилість.

Один із водіїв, який стверджував, що бачив палаючий нафтопереробний завод після атаки, сказав, що було заарештовано багато іноземців. "Тут потрібно бути дуже обережним", — попередив він.

Арешти, а також вимоги до жителів повідомляти про тих, хто поширює відео обстрілів, пригнічує свободу слова і намагається приховати напади, слугують різким нагадуванням про те, що Дубай по суті є феодальною диктатурою.

"Закони сформульовані настільки широко, що твіт, особисте повідомлення або опублікований контент можуть бути розцінені як кримінальний злочин, якщо влада вважатиме, що це завдає шкоди репутації країни або громадському порядку", — заявила Радха Стірлінг, засновниця організації Detained in Dubai.

Усе це руйнує блискучу картину, нав'язувану тисячами інтернет-інфлюенсерів, які базікають про життя в "найбезпечнішому місті у світі", ігноруючи водночас відсутність демократії, нехтування правами людини, інтенсивне кіберспостереження та систематичне зловживання щодо низькооплачуваних мігрантів.

Дубай також сумно відомий тим, що "брудні гроші" тут відмивають корумповані політики, бандити і польові командири. Він навіть був притулком для відмивання іранських грошей і вкрадених активів. Невипадково брати Кінахан, мільярдери і лідери ірландського наркокартелю, який займався контрабандою кокаїну і був описаний Вашингтоном як одна з найнебезпечніших банд у світі, жили тут у розкоші.

Дубай може перетворитися на місто-привид

"Одне можна сказати напевно: ця багата нафтовидобувна держава, яка перетворилася з риболовецького порту на футуристичний мегаполіс, зараз сильно страждає від війни в Ірані", — зазначає журналіст.

Школи повернулися до онлайн-навчання в стилі пандемії COVID-19, і один британець розповів, що чимало вчителів-експатів полетіли на пляжі Таїланду. А такі банки, як Goldman Sachs і Standard Chartered, розпорядилися, щоб їхні співробітники працювали з дому.

Дубай тримався на туристах, а тепер їх немає

Керівник одного з дорогих ЖК розповів, що зайнята лише третина квартир.

"Багато людей виїхали або відмовилися від оренди. Бізнес-модель тут руйнується", — сказав він.

Падають ціни не тільки на квартири, а й на номери в готелях. Бірелл зупинився в Park Hyatt лише за 150 фунтів. Портьє особисто сказав йому, що "таких цін у них зазвичай немає".

Інший співробітник сказав, що багато робітників-мігрантів втрачають роботу.

Імідж Дубая також створювали 50 тисяч блогерів та інфлюенсерів, більша частина з яких виїхала. Деякі залишилися, щоб хвалити владу і заявляти, що в ОАЕ "безпечно".

Їхні повідомлення дуже схожі: вони критикують західні ЗМІ, демонструють "нормальне" життя і заперечують, що їм платять за позитивний контент.

Уряд Дубая витрачає мільйони на підтримку сектора гостинності. Однак аналітики прогнозують, що через конфлікт кількість відвідувачів регіону Близького Сходу може скоротитися на 38 мільйонів осіб.

"Так, це було божевільне місце, божевільні закони, — сказав один француз. — Але це спрацювало. Ми ніколи не враховували можливість війни, ракет, нападів. Тепер люди думають: гаразд, можливо, мені краще повернутися в Європу і платити податки".

Ось що лякає Дубай: багаті люди, які відіграли ключову роль у його приголомшливому успіху, тепер можуть переїхати в інші місця, особливо з огляду на те, що іранський режим продовжує існувати і контролювати найважливішу Ормузьку протоку, від якої залежить багатство ОАЕ і його сусідів.

