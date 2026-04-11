Пустые отели, аресты блогеров и массовые увольнения: что на самом деле происходит в Дубае

Дубай для многих иностранцев стал безмятежной гаванью, где они наслаждались роскошной жизнью. Но после начала войны в Иране, город опустел. Власти стараются скрывать, что этот оазис богатства находится в упадке. И даже садит за решетку тех, кто пытается испортить имидж ОАЭ.

Отель "Бурдж-аль-Араб", построенный на искусственном острове, выступающем в Персидский залив, известен во всем мире своим дизайном, напоминающим развевающийся парус одной из традиционных местных лодок-дхоу. Но, как выяснил журналист Daily Mail Иэн Бирелл, опустел даже этот символ Дубая. Десятки дворецких, шоферов, поваров и уборщиков, которые потакали прихотям состоятельных посетителей, плативших десятки тысяч долларов за ночь за номер люкс с выбором из 17 подушек, отправляют домой.

"Автомобили Bentley и Lamborghini больше не выстраиваются в очередь перед входом. Вертолетная площадка на крыше пустует. А когда я попытался посетить самый известный в мире отель на этой неделе, меня не пустил вежливый охранник, сообщивший, что вся территория закрыта", — отметил журналист.

Как оказалось, был закрыт не только этот всемирно известный отель, но три других фешенебельных гостиницы, принадлежащих правящему шейху. В администрации уклончиво заявили, что они закрыты на год "на ремонт".

Дубай опустел — из-за войны в Иране его покинули тысячи людей

Дубай стал жертвой операции "Эпическая ярость", которую США и Израиль начали в Иране. Тегеран в итоге начал атаковать своих соседей и закрыл Ормузский пролив.

Атаки на Дубай снимать и выкладывать в соцсети запрещено

Даже знаменитый Бурдж-Халифа в какой-то момент был охвачен пламенем – официально причиной назвали "осколки" перехваченного беспилотника, хотя данные из открытых источников указывают на более серьезный инцидент.

Если в начале войны в соцсетях появлялись видео ракетных ударов и атак дронов "Шахед", то теперь их стало меньше и Бирелл лично прибыл в Дубай, чтобы понять, что происходит. По его словам отели, кафе и популярные магазины пустуют. Водитель такси признался, что его выручка упала на 90 процентов. А персонал отелей шептался об увольнениях.

"Был нанесен серьезный ущерб, любой, кто говорит обратное, несет чушь", — заявил один из застройщиков, продающий пентхаусы с небольшими бассейнами и кондиционированными балконами, стоимость которых приближается к 5 миллионам фунтов стерлингов.

И хотя, по утверждениям, системы ПВО страны сбили 537 баллистических ракет, 26 крылатых ракет и 2256 беспилотников за пять недель войны, по меньшей мере 13 человек погибли, а репутация Дубая, как безопасного города, была подорвана.

Дубай стал небезопасным

Оказалось, что власти арестовывают иностранцев, которые говорят об обстрелах, или снимают их на видео. Так, 25-летнюю стюардессу из Великобритании арестовали, когда она спросила коллег в закрытой группе WhatsApp, безопасно ли ходить по аэропорту.

Подобные инциденты напоминают миру, что, хотя Дубай зависит от миллионов иностранцев, включая около 240 000 британцев, которые сделали этот налоговый рай своим домом, им управляет безжалостная исламская монархия, не терпящая инакомыслия. Реальная власть сосредоточена в руках населения ОАЭ, составляющего менее 10 процентов от общего числа жителей, в то время как правовая система может быть использована в качестве оружия против иностранцев или женщин, попавших в немилость.

Один из водителей, утверждавший, что видел горящий нефтеперерабатывающий завод после атаки, сказал, что было арестовано много иностранцев. "Здесь нужно быть очень осторожным", — предупредил он.

Аресты, а также требования к жителям сообщать о тех, кто распространяет видео обстрелов, подавляет свободу слова и пытается скрыть нападения, служат резким напоминанием о том, что Дубай по сути является феодальной диктатурой.

"Законы сформулированы настолько широко, что твит, личное сообщение или опубликованный контент могут быть расценены как уголовное преступление, если власти сочтут, что это наносит ущерб репутации страны или общественному порядку", — заявила Радха Стирлинг, основательница организации Detained in Dubai.

Все это разрушает блестящую картину, навязываемую тысячами интернет-инфлюенсеров, которые болтают о жизни в "самом безопасном городе в мире", игнорируя при этом отсутствие демократии, пренебрежение правами человека, интенсивное кибернаблюдение и систематическое злоупотребление в отношении низкооплачиваемых мигрантов.

Дубай также печально известен тем, что "грязные деньги" здесь отмывают коррумпированные политики, бандиты и полевые командиры. Он даже был убежищем для отмывания иранских денег и украденных активов. Неслучайно братья Кинахан, миллиардеры и лидеры ирландского наркокартеля, занимавшегося контрабандой кокаина и описанного Вашингтоном как одна из самых опасных банд в мире, жили здесь в роскоши.

Дубай может превратиться в город-призрак

"Одно можно сказать наверняка: это богатое нефтедобывающее государство, превратившееся из рыболовецкого порта в футуристический мегаполис, сейчас сильно страдает от войны в Иране", — отмечает журналист.

Школы вернулись к онлайн-обучению в стиле пандемии COVID-19, и один британец рассказал, что многие учителя-экспаты улетели на пляжи Таиланда. А такие банки, как Goldman Sachs и Standard Chartered, распорядились, чтобы их сотрудники работали из дома.

Дубай держался на туристах, а теперь их нет

Управляющий одного из дорогих ЖК рассказал, что занята лишь треть квартир.

"Многие люди уехали или отказались от аренды. Бизнес-модель здесь разрушается ", — сказал он.

Падают цены не только на квартиры, но и на номера в отелях. Бирелл остановился в Park Hyatt всего за 150 фунтов. Портье лично сказал ему, что "таких цен у них обычно нет".

Другой сотрудник сказал, что многие рабочие-мигранты теряют работу.

Имидж Дубая также создавали 50 тысяч блогеров и инфлюэнсеров, большая часть из которых уехала. Некоторые остались, чтобы хвалить власти и заявлять, что в ОАЭ "безопасно".

Их сообщения очень похожи: они критикуют западные СМИ, демонстрируют "нормальную" жизнь и отрицают, что им платят за позитивный контент.

Правительство Дубая тратит миллионы на поддержку сектора гостеприимства. Однако аналитики прогнозируют, что из-за конфликта число посетителей региона Ближнего Востока может сократиться на 38 миллионов человек.

"Да, это было безумное место, безумные законы, — сказал один француз. — Но это сработало. Мы никогда не учитывали возможность войны, ракет, нападений. Теперь люди думают: ладно, может быть, мне лучше вернуться в Европу и платить налоги".

Вот что пугает Дубай: богатые люди, сыгравшие ключевую роль в его ошеломляющем успехе, теперь могут переехать в другие места, особенно с учетом того, что иранский режим продолжает существовать и контролировать важнейший Ормузский пролив от которого зависит богатство ОАЭ и его соседей.

