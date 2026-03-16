Авиарейсы остановились: иранские дроны атаковали Международный аэропорт в Дубае, поднялся пожар (видео)

В ночь на 16 марта иранские ударные беспилотники атаковали Дубай, попав вблизи международного аэропорта. На месте разгорелся пожар и поднялся густой дым.

На фоне атаки местные власти объявили эвакуацию, авиарейсы были временно остановлены. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные медиа.

По данным СМИ, иранские дроны ударили по территории возле аэропорта. В результате удара был поврежден один из топливных резервуаров, где и поднялся пожар, кадры которого распространяют в сети. На место прибыли аварийно-спасательные и специализированные группы реагирования, дороги, ведущие к аэропорту, перекрыла полиция.

"Инцидент с дроном вблизи Международного аэропорта Дубая нанес ущерб одному из топливных резервуаров", — заявили местные власти.

Авиакомпания Emirates тем временем объявила об ограничении полетов в и из Дубая. Компания временно приостановила все авиарейсы на фоне очередной иранской атаки. Дубайская пресс-служба заявила, что компания Dubai Airports перенаправила некоторые рейсы из Международного аэропорта Дубая в Международный аэропорт Аль-Мактум.

Издание The Times of Israel около 04:00 часов сообщило, что пожар уже удалось локализовать. Информации о пострадавших в результате иранского обстрела не поступало.

Reuters также пишет, что всего с начала военной операции США и Израиля против Ирана арабские страны Персидского залива столкнулись с более 2000 ракетными атаками и атаками беспилотников. Целями стали не только военные, но и гражданские объекты на территории ряда стран.

