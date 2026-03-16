Авіарейси зупинилися: іранські дрони атакували Міжнародний аеропорт у Дубаї, здійнялася пожежа (відео)

У ніч на 16 березня іранські ударні безпілотники атакували Дубай, влучивши поблизу міжнародного аеропорту. На місці розгорілася пожежа і здійнявся густий дим.

На тлі атаки місцева влада оголосила евакуацію, авіарейси було тимчасово зупинено. Про це пише агентство Reuters з посиланням на місцеві медіа.

За даними ЗМІ, іранські дрони вдарили по території біля летовища. Внаслідок удару був пошкоджений один із паливних резервуарів, де і здійнялася пожежа, кадри якої поширюють у мережі. На місце прибули аварійно-рятувальні та спеціалізовані групи реагування, дороги, що ведуть до аеропорту, перекрила поліція.

"Інцидент із дроном поблизу Міжнародного аеропорту Дубая завдав шкоди одному з паливних резервуарів", — заявила місцева влада.

Авіакомпанія Emirates тим часом оголосила про обмеження польотів до та з Дубаю. Компанія тимчасово призупинила усі авіарейси на тлі чергової іранської атаки. Дубайська пресслужба заявила, що компанія Dubai Airports перенаправила деякі рейси з Міжнародного аеропорту Дубая до Міжнародного аеропорту Аль-Мактум.

Видання The Times of Israel близько 04:00 години повідомило, що пожежу вже вдалося локалізувати. Інформації про постраждалих внаслідок іранського обстрілу не надходило.

Reuters також пише, що загалом від початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану арабські країни Перської затоки зіткнулися з понад 2000 ракетними атаками та атаками безпілотників. Цілями стали не лише військові, а й цивільні об'єкти на території низки країн.

