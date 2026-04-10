"Мы в симуляции": Дуров иронично прокомментировал страхи о ядерной войне

Основатель Telegram Павел Дуров 8 апреля опубликовал в соцсети X сообщение, в котором иронично высказался об опасениях относительно ядерной войны Соединенных штатов и Ирана. В сообщении он отметил, что его команда отправилась в Дубай и не воспринимает серьезно панику вокруг возможного ядерного конфликта.

Павел Дуров опубликовал в соцсети X сообщение, в котором прокомментировал распространенные опасения относительно ядерной войны США с Тегераном. В своем сообщении он отметил, что его команда несколько часов назад вылетела в Дубай.

"Моя команда вылетела в Дубай несколько часов назад. Они не повелись на ажиотаж вокруг ядерной войны. Они знают, что мы в симуляции с низким бюджетом", — написал Дуров.

Он пошутил, что, по его мнению, люди находятся в своеобразной симуляции, то есть что наша реальность и окружающий мир являются смоделированными. Дуров также иронично высказался о стоимости ядерного оружия, заявив, что оно слишком дорогое для такого "сценария".

Відео дня

"Ядерные боеголовки слишком дорогие для рендеринга. При таком бюджете мы с большей вероятностью получим еще одну дешевую пандемию, с масками, скрывающими плохую синхронизацию губ", — написал основатель Telegram.

Напомним, что аккаунт Павла Дурова в TikTok был заблокирован в марте 2026 года. При попытке открыть страницу появлялось сообщение о недоступности аккаунта, который на тот момент имел более 150 тысяч подписчиков. Причины блокировки ни сам Дуров, ни TikTok официально не объясняли.

Ранее мы также информировали, что Павел Дуров заявлял о готовности оплатить процедуру ЭКО для женщины, которая согласится родить ему ребенка. Речь шла о кандидатах в возрасте до 38 лет. Это заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях и медиа.