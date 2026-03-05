"Больше не доступен": Павла Дурова забанили в TikTok

Аккаунт соучредителя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова в TikTok заблокировали.

С чем связано такое ограничение пока неизвестно, отметило издание "Код Дурова".

"Аккаунт заблокирован. Аккаунт durov больше не доступен", — говорится в сообщении, которое появляется при открытии аккаунта.

TikTok заблокировал аккаунт Павла Дурова Фото: Скриншот

Ни сам бизнесмен, ни платформа пока не комментировали ситуацию.

Дуров завел TikTok в январе 2026 года.

На момент блокировки на Дурова подписались более 150 тысяч пользователей.

Напомним, в октябре российский миллиардер Дуров рассказал, как его пытались убить в 2018 году.

Фокус также писал о том, что Павел Дуров оплатит ЭКО любой женщине моложе 38 лет, которая согласится родить ему ребенка.