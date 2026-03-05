Диджитал
"Больше не доступен": Павла Дурова забанили в TikTok
Аккаунт соучредителя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова в TikTok заблокировали.
С чем связано такое ограничение пока неизвестно, отметило издание "Код Дурова".
"Аккаунт заблокирован. Аккаунт durov больше не доступен", — говорится в сообщении, которое появляется при открытии аккаунта.
Ни сам бизнесмен, ни платформа пока не комментировали ситуацию.
Дуров завел TikTok в январе 2026 года.
На момент блокировки на Дурова подписались более 150 тысяч пользователей.
