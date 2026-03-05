"Більше не доступний": Павла Дурова забанили в TikTok

Акаунт співзасновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова в TikTok заблокували.

З чим пов'язане таке обмеження наразі невідомо, зазначило видання "Код Дурова".

"Акаунт заблоковано. Акаунт durov більше не доступний", — йдеться в повідомленні, яке з'являється при відкритті акаунта.

TikTok заблокував акаунт Павла Дурова Фото: Скриншот

Ні сам бізнесмен, ні платформа наразі не коментували ситуацію.

Дуров завів TikTok у січні 2026 року.

На момент блокування на Дурова підписалися понад 150 тисяч користувачів.

Нагадаємо, у жовтні російський мільярдер Дуров розповів, як його намагалися вбити у 2018 році.

Фокус також писав про те, що Павло Дуров оплатить ЕКЗ будь-якій жінці молодше 38 років, яка погодиться народити йому дитину.