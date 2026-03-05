Діджитал
"Більше не доступний": Павла Дурова забанили в TikTok
Акаунт співзасновника та власника месенджера Telegram Павла Дурова в TikTok заблокували.
З чим пов'язане таке обмеження наразі невідомо, зазначило видання "Код Дурова".
"Акаунт заблоковано. Акаунт durov більше не доступний", — йдеться в повідомленні, яке з'являється при відкритті акаунта.
Ні сам бізнесмен, ні платформа наразі не коментували ситуацію.
Дуров завів TikTok у січні 2026 року.
На момент блокування на Дурова підписалися понад 150 тисяч користувачів.
Нагадаємо, у жовтні російський мільярдер Дуров розповів, як його намагалися вбити у 2018 році.
Фокус також писав про те, що Павло Дуров оплатить ЕКЗ будь-якій жінці молодше 38 років, яка погодиться народити йому дитину.