"Думав, що це кінець": російський мільярдер Дуров розповів, як його намагалися вбити у 2018 році (відео)

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його намагалися вбити навесні 2018 року. "Дивний" сусід залишив щось біля дверей, а згодом російському мільярдеру стало зле й він втратив зір та слух.

Замах на Павла Дурова трапився у час, коли Telegram намагався залучити ресурси для криптовалюти TON, а деякі кілька країн намагалися заблокувати месенджер. Про це мільярдер розповів під час інтерв'ю Лексу Фрідману, що вийшло увечері 30 вересня на YouTube-каналі.

Дуром зазначив, що повернувся додому та відчинив двері таунхауса, який орендував, де був підозрілий сусід. Мільярдер стверджує, що той залишив йому щось біля дверей.

Приблизно через годину, коли Павло лежав у ліжку, йому стало погано.

"Я відчув біль у всьому тілі. Я спробував підвестися і піти у ванну. Але поки я йшов туди, я відчув, що моє тіло перестало слухатись", — зізнався мільярдер.

Дуров стверджує, що спершу у нього зникли зір та слух. Потім мільярдер відчув, що йому стало складно дихати. Цей стан до того ж супроводжувався "дуже гострим болем".

"Серце, шлунок, усі судини. Це було важко пояснити, але в одному я був певен: "Ось і все", — зізнався Павло.

У цей час у Дурова промайнула думка про те, що він встиг прожити хороше життя. Після цього бізнесмен рухнув на підлогу.

Замах на Павла Дурова: чим усе закінчилося

Наступного дня, як стверджує Павло Дуров, він не пам'ятав, як опинився на підлозі. Отямився він лише наступного дня, однак все ще не міг підвестися.

"Я подивився на руки та тіло. По всьому тілу полопалися судини", — зазначив він.

Дуров пояснив, що з ним такого ніколи не траплялося. Упродовж наступних двох тижнів Павло не міг ходити.

Також під час інтерв'ю російський мільярдер похизувався, що кожного ранку робить вправи: по 300 присідань та 300 віджимань. У зал Павло Дуров ходить 5-6 разів на тиждень, проводячи кожного часу тут до 2 годин.

