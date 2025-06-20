Російський мільярдер Дуров написав заповіт: як виявилось, у нього 100 дітей в 12 країнах

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров сказав, що понад 100 його дітей розділять величезні статки, які оцінюються в 13,9 млрд доларів.

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"Вони всі мої діти, і всі вони матимуть однакові права! Я не хочу, щоб вони розривали одне одного після моєї смерті", — сказав росіянин французькому журналу Le Point.

Підприємець стверджує, що він є "офіційним батьком" шістьох дітей від трьох різних партнерок, але у клініці, де він почав здавати біоматеріал п’ятнадцять років тому, щоб допомогти другу, сказали, що таким чином було зачато понад 100 дітей у 12 країнах.

Дуров повторив, що заперечує будь-які правопорушення у зв’язку із серйозними кримінальними звинуваченнями, які йому висунуті у Франції. Росіянин також розповів журналу, що його діти не матимуть доступу до своєї спадщини протягом 30 років.

"Я хочу, щоб вони жили як нормальні люди, щоб будували себе самостійно, щоб навчилися довіряти собі, щоб могли творити, а не залежати від банківського рахунку", — вважає мільярдер.

Павло Дуров Фото: instagram.com/durov

40-річний бізнесмен зізнався, що написав заповіт зараз, тому що його робота "пов’язана з ризиками — захист свобод приносить багато ворогів, зокрема у могутніх державах".

Його додаток Telegram має понад мільярд активних користувачів щомісяця. Дуров також розповів про кримінальні звинувачення, з якими він стикається у Франції, де його заарештували минулого року після звинувачення у неналежній модерації додатка для зменшення злочинності.

Він заперечував відмову співпрацювати з правоохоронними органами щодо пробдеми торгівлі наркотиками, контенту про насильство над дітьми та шахрайства. В інтерв’ю мільярдер назвав звинувачення "абсолютно абсурдними".

"Те, що злочинці користуються нашим сервісом обміну повідомленнями серед багатьох інших, не робить тих, хто ним керує, злочинцями", — додав він.

Де зараз Дуров

Павло Дуров зараз живе в Дубаї, де й базується Telegram. Він має подвійне громадянство Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів. Підприємець заявив у 2014 році, що його звільнили після того, як він відмовився від прохань Кремля цензурувати публікації.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, французький мільярдер Ксав'є Ньєль допоміг засновнику Telegram після арешту, надавши йому "таємні апартаменти".