Российский миллиардер Дуров написал завещание: как оказалось, у него 100 детей в 12 странах

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сказал, что более 100 его детей разделят огромное состояние, которое оценивается в 13,9 млрд долларов.

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"Они все мои дети, и все они будут иметь одинаковые права! Я не хочу, чтобы они разрывали друг друга после моей смерти", — сказал россиянин французскому журналу Le Point.

Предприниматель утверждает, что он является "официальным отцом" шестерых детей от трех разных партнерш, но в клинике, где он начал сдавать биоматериал пятнадцать лет назад, чтобы помочь другу, сказали, что таким образом было зачато более 100 детей в 12 странах.

Дуров повторил, что отрицает любые правонарушения в связи с серьезными уголовными обвинениями, которые ему предъявлены во Франции. Россиянин также рассказал журналу, что его дети не будут иметь доступа к своему наследству в течение 30 лет.

"Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, чтобы строили себя самостоятельно, чтобы научились доверять себе, чтобы могли творить, а не зависеть от банковского счета", — считает миллиардер.

Павел Дуров Фото: instagram.com/durov

40-летний бизнесмен признался, что написал завещание сейчас, потому что его работа "связана с рисками — защита свобод приносит много врагов, в том числе в могущественных государствах".

Его приложение Telegram имеет более миллиарда активных пользователей ежемесячно. Дуров также рассказал об уголовных обвинениях, с которыми он сталкивается во Франции, где его арестовали в прошлом году после обвинения в ненадлежащей модерации приложения для уменьшения преступности.

Он отрицал отказ сотрудничать с правоохранительными органами в отношении пробдемы торговли наркотиками, контента о насилии над детьми и мошенничества. В интервью миллиардер назвал обвинения "абсолютно абсурдными".

"То, что преступники пользуются нашим сервисом обмена сообщениями среди многих других, не делает тех, кто им управляет, преступниками", — добавил он.

Где сейчас Дуров

Павел Дуров сейчас живет в Дубае, где и базируется Telegram. Он имеет двойное гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Предприниматель заявил в 2014 году, что его уволили после того, как он отказался от просьб Кремля цензурировать публикации.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, французский миллиардер Ксавье Ньель помог основателю Telegram после ареста, предоставив ему "тайные апартаменты".