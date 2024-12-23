Брошенная Павлом Дуровым девушка родила сына (фото)

Павел Дуров расстался с Дианой Бако, когда она была беременна.

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Похоже, у Ирины Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова, появилась конкурентка. 25-летняя венгерская модель Диана Бако, с которой россиянин встречался до нынешней подруги Юлии Вавиловой, родила сына. Об этом она сообщила в сторис Instagram.

Молодая мать опубликовала снимок с сыном, лицо которого закрыла смайликом. Помимо ребенка, который лежит на столе в мягкой кроватке, на фотографии видно большое количество букетов в голубых тонах.

Ребенок Дианы Бако Фото: dianneprincesse/instagram

Имени отца малыша модель не раскрывает, однако сетевые детективы подозревают, что таковым является именно Дуров. Сама Бако на вопрос о возможном отцовстве Павла прямо не отвечала, ограничившись фразой "Все и так понятно".

Впервые о своем романе с миллиардером Диана рассказала после его ареста в Париже. По ее словам, их познакомил русский рэпер Моргенштерн, который дружит с Дуровым. Бако же снималась в клипе артиста. В подтверждение их отношений она публиковала фотографии из ресторана и видео, в котором Дуров вместе с ней проводит время на яхте.

Позже она обвинила Юлию Вавилову в том, что она разрушила их отношения. Как пишет Сплетник, 24-летняя Юлия, которую, предположительно, задержали во Франции вместе с Дуровым, специально подружилась с ней, а потом сама начала встречаться с Дуровым. При этом Вавилова знала, что Диана беременна.

Когда Диана рассказала Юлии о ссоре с Павлом, та, вместо того, чтобы утешить подругу, начала встречаться с Дуровым. Бако уверяет, что он отдал Вавиловой дорогой автомобиль, который сначала подарил Диане, а вскоре отправился с разлучницей на тот самый ужин в Париже. Вечером 24 августа его арестовали.

В свою очередь Ирина Болгар утверждала, что Павел изменял ей с Дианой.

Ирина Болгар и ее трое детей

Ранее Фокус писал, что Ирина Болгар отреагировала на обвинения со стороны Павла Дурова.