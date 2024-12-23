Покинута Павлом Дуровим дівчина народила сина (фото)

Павло Дуров розлучився з Діаною Бако, коли вона була вагітна.

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Схоже, в Ірини Болгар, яка стверджує, що є матір'ю трьох дітей мільярдера і засновника Telegram Павла Дурова, з'явилася конкурентка. 25-річна угорська модель Діана Бако, з якою росіянин зустрічався до нинішньої подруги Юлії Вавилової, народила сина. Про це вона повідомила в сторіс Instagram.

Молода мати опублікувала знімок із сином, обличчя якого закрила смайликом. Крім дитини, яка лежить на столі в м'якому ліжечку, на фотографії видно велику кількість букетів у блакитних тонах.

Дитина Діани Бако Фото: dianneprincesse/instagram

Імені батька малюка модель не розкриває, проте мережеві детективи підозрюють, що таким є саме Дуров. Сама Бако на запитання про можливе батьківство Павла прямо не відповідала, обмежившись фразою "Все і так зрозуміло".

Уперше про свій роман із мільярдером Діана розповіла після його арешту в Парижі. За її словами, їх познайомив російський репер Моргенштерн, який дружить із Дуровим. Бако ж знімалася в кліпі артиста. На підтвердження їхніх стосунків вона публікувала фотографії з ресторану і відео, в якому Дуров разом із нею проводить час на яхті.

Пізніше вона звинуватила Юлію Вавилову в тому, що вона зруйнувала їхні стосунки. Як пише "Сплетник", 24-річна Юлія, яку, імовірно, затримали у Франції разом із Дуровим, спеціально подружилася з нею, а потім сама почала зустрічатися з Дуровим. Водночас Вавилова знала, що Діана вагітна.

Коли Діана розповіла Юлії про сварку з Павлом, та, замість того, щоб втішити подругу, почала зустрічатися з Дуровим. Бако запевняє, що він віддав Вавиловій дорогий автомобіль, який спочатку подарував Діані, а незабаром вирушив із розлучницею на ту саму вечерю в Парижі. Увечері 24 серпня його заарештували.

Зі свого боку Ірина Болгар стверджувала, що Павло зраджував їй із Діаною.

Ірина Болгар та її троє дітей

Раніше Фокус писав, що Ірина Болгар відреагувала на звинувачення з боку Павла Дурова.