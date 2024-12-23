Покинута Павлом Дуровим дівчина народила сина (фото)
Павло Дуров розлучився з Діаною Бако, коли вона була вагітна.
Схоже, в Ірини Болгар, яка стверджує, що є матір'ю трьох дітей мільярдера і засновника Telegram Павла Дурова, з'явилася конкурентка. 25-річна угорська модель Діана Бако, з якою росіянин зустрічався до нинішньої подруги Юлії Вавилової, народила сина. Про це вона повідомила в сторіс Instagram.
Молода мати опублікувала знімок із сином, обличчя якого закрила смайликом. Крім дитини, яка лежить на столі в м'якому ліжечку, на фотографії видно велику кількість букетів у блакитних тонах.
Імені батька малюка модель не розкриває, проте мережеві детективи підозрюють, що таким є саме Дуров. Сама Бако на запитання про можливе батьківство Павла прямо не відповідала, обмежившись фразою "Все і так зрозуміло".
Уперше про свій роман із мільярдером Діана розповіла після його арешту в Парижі. За її словами, їх познайомив російський репер Моргенштерн, який дружить із Дуровим. Бако ж знімалася в кліпі артиста. На підтвердження їхніх стосунків вона публікувала фотографії з ресторану і відео, в якому Дуров разом із нею проводить час на яхті.
Пізніше вона звинуватила Юлію Вавилову в тому, що вона зруйнувала їхні стосунки. Як пише "Сплетник", 24-річна Юлія, яку, імовірно, затримали у Франції разом із Дуровим, спеціально подружилася з нею, а потім сама почала зустрічатися з Дуровим. Водночас Вавилова знала, що Діана вагітна.
Коли Діана розповіла Юлії про сварку з Павлом, та, замість того, щоб втішити подругу, почала зустрічатися з Дуровим. Бако запевняє, що він віддав Вавиловій дорогий автомобіль, який спочатку подарував Діані, а незабаром вирушив із розлучницею на ту саму вечерю в Парижі. Увечері 24 серпня його заарештували.
Зі свого боку Ірина Болгар стверджувала, що Павло зраджував їй із Діаною.
Раніше Фокус писав, що Ірина Болгар відреагувала на звинувачення з боку Павла Дурова.