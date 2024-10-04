"Бесстыдная ложь": Ирина Болгар отреагировала на обвинения со стороны Павла Дурова

Ирина пообещала предоставить доказательства каждого неправдивого утверждения, приведенного в статье, вплоть до личной переписки с основателем Telegram.

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Не успела в New York Times выйти статья, где журналисты пообщались с представителем технологического магната Павла Дурова, как на нее уже отреагировала фигурантка материала Ирина Болгар. Мать троих детей основателя Telegram ответила на все обвинения в растрате денег, а также на слова, что они с Дуровым не были парой, развернутым постом в Instagram.

"Я уже предоставил журналистам New York Times все имеющиеся у меня доказательства, опровергающие лживые комментарии пресс-секретаря Дурова. Бесстыдная ложь. У меня есть фотографии за все 10 лет нашей семейной жизни", – пишет она.

По ее словам, у нее сохранилась и личная переписка с Павлом, которую она готова предоставить. Из нее следует, что Дуров считал их отношения семейными, постоянно уверял Ирину в своей верности и демонстрировал романтический настрой.

"Кроме того, есть многочисленные нотариально заверенные соглашения, дающие мне право тратить до 150 000 евро в месяц по своему усмотрению, будучи второстепенным держателем карты. Я собирала счета, оплаченные Дуровым лично с его банковских счетов в течение нескольких лет. Мы никогда не подписывали никаких соглашений о выплате пособия на ребенка, так как все счета оплачивал непосредственно Дуров, а доступ к банковским счетам у меня был на основании нотариально заверенных соглашений", – подчеркивает она.

Болгар не скрывает своего удивления от информации о существовании "каких-то других официально признанных детей", кроме двух старших детей, известных Forbes.

"И впервые слышу о каком-либо детском пособии на детей в размере 10 000 (в какой валюте?). В биткоинах? Я в полном шоке от всех этих ложных утверждений, которые мне так легко опровергнуть. Я собираюсь написать отдельный пост по всем пунктам лжи", – заявила Ирина, пообещав в скором времени опровергнуть "всю эту ложь".

Сейчас Болгар судится с Дуровым за финансовое обеспечение детей, которое, по ее словам, было прекращено в ноябре 2022 года. Она также утверждала, что Павел препятствует ей с оформлением документов для двух сыновей и дочери, которые разрешают их пребывание в ЕС.

Ранее Фокус писал, что Павла Дурова спрятал в тайном убежище французский миллиардер.