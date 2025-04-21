"Краще піду з ринку": Дуров визнав, чи розкривав він особисті листування в Telegram

Месенджер Telegram за 12 років існування жодного разу не розкрив спецслужбам і поліції зміст особистих листувань користувачів.

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Засновник месенджера Павло Дуров повідомив, що "краще покине ринок країни", ніж порушить принципи шифрування та основні права людини.

"На відміну від деяких наших конкурентів, ми не торгуємо конфіденційністю заради частки ринку", — заявив він.

За Законом Євросоюзу про цифрові послуги, у разі видачі судом постанови Telegram розкриває лише IP-адреси та номери телефонів підозрюваних у скоєнні злочинів, а не їхні повідомлення, поінформував бізнесмен.

Підприємець згадав про нещодавню законодавчу ініціативу у Франції. Французький Сенат у березні зобов'язав месенджери ділитися з поліцією змістом листувань користувачів. Врятувала ситуацію Національна асамблея, відмовившись ухвалити ініціативу.

Однак префект Парижа знову порушив тему надання конфіденційних даних правоохоронцям. А у квітні Європейська комісія запропонувала аналогічну ініціативу, додав підприємець.

Бізнесмен підкреслює, що ухвалення закону зробить Францію першою країною у світі, яка позбавила своїх громадян можливості використовувати функцію шифрування в месенджерах.

"Навіть країни, відомі своїми авторитарними режимами, не наважувалися на такий крок", — зауважив він.

Якщо з'явиться механізм бекдорів для доступу до листування, виникне ризик його використання не тільки правоохоронцями, а й хакерами та спецслужбами інших країн. Відмова відомих месенджерів від механізму шифрування зробить боротьбу з кіберзлочинністю, а безпека листувань законослухняних громадян опиниться під загрозою.

"Жодна країна не застрахована від повільної ерозії свобод. Щодня ці свободи піддаються атакам. Кожен день ми повинні їх захищати", — підсумував Дуров.

Фокус раніше писав про новий вид шахрайства в Telegram. Злочинці списують гроші з чужих рахунків, використовуючи відео з "кружечків".

У березні в Telegram з'явилася функція Star Messages. Власники Premium-акаунтів можуть встановлювати плату за вхідні повідомлення, якщо людини немає в списку їхніх контактів.