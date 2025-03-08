У Telegram з'явилися платні вхідні повідомлення: хто може на них заробляти

Нова функція дасть змогу відфільтрувати повідомлення як в особистих листуваннях, так і в групах, включно з коментарями в каналах, стверджують у Telegram.

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Месенджер Telegram запровадив функцію Star Messages, що дає змогу власникам Premium-акаунтів встановити плату за вхідні повідомлення для тих, кого немає у списку контактів. Про це повідомили у пресслужбі Telegram.

Як зазначають у компанії, нова функція дасть змогу відфільтрувати небажані взаємодії. Повідомлення можна оплатити "зірками" — внутрішньою валютою месенджера, яку потрібно попередньо купити.

"Це гарантує, що тільки ті, хто справді цінує ваш час, зможуть зв'язатися з вами — надаючи вам повний контроль над вашою поштовою скринькою, даючи змогу вам заробляти зірки за вашу увагу", — йдеться в заяві.

Нова функція також поширюється на вхідні повідомлення в групах, включно з коментарями в каналах. При цьому певним користувачам або членам певних груп можна дозволити відправляти повідомлення безкоштовно.

Як увімкнути Star Messages у Telegram Premium:

у приватних чатах: Налаштування > Конфіденційність і безпека > Повідомлення;

у групах: Дозволи > Стягувати зірки за повідомлення.

Нагадаємо, деякі користувачі месенджера Telegram можуть отримати від незнайомих осіб повідомлення про нібито Premium-підписку до 2026 року в подарунок, які є частиною шахрайської схеми.

Раніше також повідомлялося, що в Україні представники державних органів влади почали отримувати накази про обмеження використання месенджера Telegram.