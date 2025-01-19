"Завдають шкоди бізнесу": Telegram передав владі дані понад 10 000 людей, — Дуров

За словами підприємця, Telegram щомісяця видаляє від 15 до 20 мільйонів облікових записів, які займаються злочинною діяльністю.

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Засновник месенджера Telegram Павло Дуров під час слухань у суді Франції відкинув звинувачення у сприянні злочинній діяльності на платформі, заявивши, що за останні шість місяців співпрацював із правоохоронними органами. Про це пише портал France Info.

Як зазначають у виданні, Дурова звинувачують у тому, що він не вживав заходів проти поширення злочинного контенту в Telegram. Зі свого боку творець месенджера заявив про намір "поліпшити процедури модерації".

"Telegram не створювався для того, щоб бути платформою для злочинців", — сказав він.

За словами підприємця, Telegram щомісяця видаляє у світі від 15 до 20 мільйонів облікових записів користувачів за порушення закону. Він наголосив, що такі канали "завдають шкоди бізнесу і репутації Telegram".

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Дуров також заявив, що його платформа серйозно ставиться до модерації дитячого кримінального контенту і співпрацює з кількома асоціаціями, які борються з експлуатацією дітей. Творець месенджера також зазначив, що протягом останніх півроку Telegram співпрацював із правоохоронними органами, зокрема понад 10 тисяч користувацьких даних передали владі по всьому світу.

Своєю чергою суд зазначив, що незважаючи на видалення згаданих облікових записів, використання Telegram злочинцями останніми місяцями тільки посилилося. Так, за перші п'ять місяців 2024 року тільки французька жандармерія відкрила 535 справ. Для порівняння, за весь 2023 рік було відкрито 808 справ.

Нагадаємо, у серпні Павла Дурова затримали у Франції за те, що він відмовився співпрацювати з владою Франції в розслідуванні фінансових і кіберзлочинів.

Пізніше Павло Дуров також заявив, що російські користувачі месенджерів нібито мають більшу свободу, ніж європейські.