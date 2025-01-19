"Наносят вред бизнесу": Telegram передал властям данные более 10 000 людей, – Дуров

По словам предпринимателя, Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 миллионов учетных записей, занимающихся преступной деятельностью.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во время слушаний в суде Франции отверг обвинения в содействии преступной деятельности на платформе, заявив, что за последние шесть месяцев сотрудничал с правоохранительными органами. Об этом пишет портал France Info.

Как отмечают в издании, Дурова обвиняют в том, что он не принимал меры против распространения преступного контента в Telegram. В свою очередь создатель мессенджера заявил о намерении "улучшить процедуры модерации".

"Telegram не создавался для того, чтобы быть платформой для преступников", — сказал он.

По словам предпринимателя, Telegram ежемесячно удаляет в мире от 15 до 20 миллионов учетных записей пользователей за нарушение закона. Он подчеркнул, что подобные каналы "наносят вред бизнесу и репутации Telegram".

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Дуров также заявил, что его платформа серьезно относится к модерации детского криминального контента и сотрудничает с несколькими ассоциациями, борющимися с эксплуатацией детей. Создатель мессенджера также отметил, что за последние полгода Telegram сотрудничал с правоохранительными органами, в частности более 10 тысяч пользовательских данных были переданы властям по всему миру.

В свою очередь суд отметил, что несмотря на удаление упомянутых учетных записей, использование Telegram преступниками в последние месяцы только увеличилось. Так, за первые пять месяцев 2024 года только французская жандармерия открыла 535 дел. Для сравнения, за весь 2023 год было открыто 808 дел.

Напомним, в августе Павла Дурова задержали во Франции за то, что он отказался сотрудничать с властями Франции в расследовании финансовых и киберпреступлений.

Позже Павел Дуров также заявил, что российские пользователи мессенджеров якобы имеют большую свободу, чем европейские.