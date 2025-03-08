В Telegram появились платные входящие сообщения: кто может на них зарабатывать
Новая функция позволит отфильтровать сообщения как в личных переписках, так и в группах, включая комментарии в каналах, утверждают в Telegram.
Мессенджер Telegram ввел функцию Star Messages, позволяющую владельцам Premium-аккаунтов установить плату за входящие сообщения для тех, кого нет в списке контактов. Об этом сообщили в пресс-службе Telegram.
Как отмечают в компании, новая функция позволит отфильтровать нежелательные взаимодействия. Сообщения можно оплатить "звездами" — внутренней валютой мессенджера, которую нужно предварительно купить.
"Это гарантирует, что только те, кто действительно ценит ваше время, смогут связаться с вами — предоставляя вам полный контроль над вашим почтовым ящиком, позволяя вам зарабатывать звезды за ваше внимание", — говорится в заявлении.
Новая функция также распространяется на входящие сообщения в группах, включая комментарии в каналах. При этом определенным пользователям или членам определенных групп можно разрешить отправлять сообщения бесплатно.
Как подключить Star Messages в Telegram Premium:
- в приватных чатах: Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Сообщения;
- в группах: Разрешения > Взимать звезды за сообщения.
Напомним, некоторые пользователи мессенджера Telegram могут получить от незнакомых лиц сообщение о якобы Premium-подписке до 2026 года в подарок, которые являются частью мошеннической схемы.
Ранее также сообщалось, что в Украине представители государственных органов власти начали получать приказы об ограничении использования мессенджера Telegram.