"Лучше уйду с рынка": Дуров признал, раскрывал ли он личные переписки в Telegram

Mессенджер Telegram за 12 лет существования ни разу не раскрыл спецслужбам и полиции содержание личных переписок пользователей.

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Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что "лучше покинет рынок страны", чем нарушит принципы шифрования и основные права человека.

"В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка", — заявил он.

По Закону Евросоюза о цифровых услугах, в случае выдачи судом постановления Telegram раскрывает лишь IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, а не их сообщения, проинформировал бизнесмен.

Предприниматель вспомнил о недавней законодательной инициативе во Франции. Французский Сенат в марте обязал мессенджеры делиться с полицией содержанием переписок пользователей. Спасла ситуацию Национальная ассамблея, отказавшись принять инициативу.

Однако префект Парижа снова поднял тему предоставления конфиденциальных данных правоохранителям. А в апреле Европейская комиссия предложила аналогичную инициативу, добавил предприниматель.

Бизнесмен подчеркивает, что принятие закона сделает Францию первой страной в мире, лишившей своих граждан возможности использовать функцию шифрования в мессенджерах.

"Даже страны, известные своими авторитарными режимами, не решались на такой шаг", — заметил он.

Если появится механизм бэкдоров для доступа к переписке, возникнет риск его использования не только правоохранителями, но и хакерами и спецслужбами других стран. Отказ известных мессенджеров от механизма шифрования сделает борьбу с киберпреступностью, а безопасность переписок законопослушных граждан окажется под угрозой.

"Ни одна страна не застрахована от медленной эрозии свобод. Каждый день эти свободы подвергаются атакам. Каждый день мы должны их защищать", — подытожил Дуров.

Фокус ранее писал о новом виде мошенничества в Telegram. Преступники списывают деньги с чужих счетов, используя видео из "кружочков".

В марте в Telegram появилась функция Star Messages. Владельцы Premium-аккаунтов могут устанавливать плату за входящие сообщения, если человека нет в списке их контактов.