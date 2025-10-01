"Думал, что это конец": российский миллиардер Дуров рассказал, как его пытались убить в 2018 году (видео)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его пытались убить весной 2018 года. "Странный" сосед оставил что-то у двери, а впоследствии российскому миллиардеру стало плохо и он потерял зрение и слух.

Related video

Покушение на Павла Дурова случилось в то время, когда Telegram пытался привлечь ресурсы для криптовалюты TON, а некоторые несколько стран пытались заблокировать мессенджер. Об этом миллиардер рассказал во время интервью Лексу Фридману, которое вышло вечером 30 сентября на YouTube-канале.

Дуром отметил, что вернулся домой и открыл дверь таунхауса, который арендовал, где был подозрительный сосед. Миллиардер утверждает, что тот оставил ему что-то у двери.

Примерно через час, когда Павел лежал в постели, ему стало плохо.

"Я почувствовал боль во всем теле. Я попытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я почувствовал, что мое тело перестало слушаться", — признался миллиардер.

Дуров утверждает, что сначала у него исчезли зрение и слух. Затем миллиардер почувствовал, что ему стало сложно дышать. Это состояние к тому же сопровождалось "очень острой болью".

"Сердце, желудок, все сосуды. Это было трудно объяснить, но в одном я был уверен: "Вот и все", — признался Павел.

В это время у Дурова промелькнула мысль о том, что он успел прожить хорошую жизнь. После этого бизнесмен рухнул на пол.

Покушение на Павла Дурова: чем все закончилось

На следующий день, как утверждает Павел Дуров, он не помнил, как оказался на полу. Очнулся он только на следующий день, однако все еще не мог встать.

"Я посмотрел на руки и тело. По всему телу полопались сосуды", — отметил он.

Дуров объяснил, что с ним такого никогда не случалось. В течение следующих двух недель Павел не мог ходить.

Также во время интервью российский миллиардер похвастался, что каждое утро делает упражнения: по 300 приседаний и 300 отжиманий. В зал Павел Дуров ходит 5-6 раз в неделю, проводя каждый раз здесь до 2 часов.

Напомним, 20 июня Павел Дуров в интервью для Le Point рассказал, что написал завещание: выяснилось, что у него 100 детей в 12 странах.

В апреле Павел Дуров рассказывал, раскрывал ли личные переписки пользователей в Telegram.