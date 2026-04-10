"Ми в симуляції": Дуров іронічно прокоментував страхи про ядерну війну

Засновник Telegram Павло Дуров 8 квітня опублікував у соцмережі X допис, у якому іронічно висловився про побоювання щодо ядерної війни Сполучених штатів та Ірану. У повідомленні він зазначив, що його команда вирушила до Дубая і не сприймає серйозно паніку довкола можливого ядерного конфлікту.

"Моя команда вилетіла до Дубая кілька годин тому. Вони не повелися на ажіотаж навколо ядерної війни. Вони знають, що ми в симуляції з низьким бюджетом", — написав Дуров.

Він пожартував, що, на його думку, люди перебувають у своєрідній симуляції, тобто що наша реальність і навколишній світ є змодельованими. Дуров також іронічно висловився про вартість ядерної зброї, заявивши, що вона є занадто дорогою для такого "сценарію".

Відео дня

"Ядерні боєголовки надто дорогі для рендерингу. За таким бюджетом ми з більшою ймовірністю отримаємо ще одну дешеву пандемію, з масками, що приховують погану синхронізацію губ", — написав засновник Telegram.

Нагадаємо, що акаунт Павла Дурова у TikTok було заблоковано у березні 2026 року. При спробі відкрити сторінку з’являлося повідомлення про недоступність акаунта, який на той момент мав понад 150 тисяч підписників. Причини блокування ні сам Дуров, ні TikTok офіційно не пояснювали.

Раніше ми також інформували, що Павло Дуров заявляв про готовність оплатити процедуру ЕКЗ для жінки, яка погодиться народити йому дитину. Йшлося про кандидаток віком до 38 років. Ця заява викликала широкий резонанс у соцмережах та медіа.