"Дубай мертв": как война в Иране парализовала главный курорт планеты и что здесь происходит сейчас, — Daily Mail

Последствия войны в Иране стали для Дубая катастрофическими. Пляжные курорты, элитные рестораны и пятизвездочные курорты почти пустуют, и все больше отелей фактически закрываются.

Город, который до недавнего времени считался одним из главных курортов и экономических центров мира, сейчас значительно опустел и продолжает терять туристов. Только за последнюю неделю в Дубае семь пятизвездочных отелей объявили о полном закрытии, пишет Daily Mail.

Дубай рассчитывал на 20 миллионов туристов в 2026 году

После того, как Дубай в феврале 2026 года подвергся первым иранским ударам дронами и ракетами, туристическая жизнь в городе фактически начала приходить в упадок. Аэропорт, который до марта считался самым загруженным в мире по количеству международных рейсов, сейчас фиксирует лишь долю от своего привычного объема перевозок.

"Дубай мертв: его статус мишени для иранских ракет и дронов в ответ на американский удар в феврале отпугнул почти всех иностранцев", — пишет издание.

Дубай под атакой иранских дронов и ракет в марте 2026 года Фото: коллаж Фокус

Город надеялся принять в этом году рекордное количество посетителей — 20 миллионов человек (в 2025 году было 19,59 миллиона туристов). Однако сейчас нет никаких признаков, которые бы приближали бывший туристический оазис ОАЭ к этому количеству. Потери от этого стоят Дубаю составляют 450 миллионов фунтов стерлингов (около 26,70 миллиарда гривен) в день.

Кто больше всего пострадал в Дубае из-за иранской войны

Если прогуляться по бывшим туристическим оазисам города, таким как "Пальма Джумейра", "Дубай Марина" и "Джумейра Бич Резиденс", сразу в глаза бросается, что здесь сейчас гораздо меньше туристов, рассказывает издание.

"Только за последнюю неделю аж семь 5-звездочных отелей объявили о полном закрытии, что означает, что тысячи работников гостиничного бизнеса или уволены навсегда, или отправлены в "бессрочный неоплачиваемый отпуск", — говорится в публикации.

В Дубае массово закрываются отели и курорты из-за войны в Иране

Среди закрытых отелей в частности знаменитый St Regis на острове Пальма и отель Aramani в знаменитой башне Бурдж-Халифа. Другие курорты, которые закрылись, это Park Hyatt, Radisson Blu в Media City и JW Marriott Marquis Hotel. Кое-где в заведениях, которые еще держатся, сотрудники начали выполнять не только свои обязанности, но и дополнительные, поскольку работодатели пытаются смягчить экономическое влияние на ситуацию.

Однако больше всего разрушительные последствия войны в Иране испытывают не коренные жители Дубая, управляющие элитными заведениями и защищенные собственным богатством, а миллионы трудовых мигрантов. Издание рассказывает, что люди не только потеряли возможность зарабатывать на жизнь, но и не могут вернуться домой.

