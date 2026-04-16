Последствия войны в Иране: в Дубае закрылся самый известный отель в мире

Знаменитый дубайский отель Jumeirah Burj al Arab закрывается на масштабную реконструкцию, поскольку в ОАЭ больше не едут туристы, инфлюэнсеры, блогеры и миллионеры из-за войны в Иране.

Один из самых известных роскошных отелей Дубая закрылся. Официально заявляется, что причиной закрытия семизвездочного "Бурдж-аль-Араб", построенного в форме традиционного паруса "доу", стала масштабная реконструкция. Однако ОАЭ просто опустел, пишет Daily Mail.

"Парус" закрылся вскоре после начала войны в Иране

Семизвездочный отель Burj Al Arab объявил о «тщательно спланированной поэтапной» программе реконструкции, в рамках которой временное закрытие продлится 18 месяцев.

В отеле заявили, что работы будут сосредоточены на модернизации всех 198 номеров-люкс, при этом будут сохранены элементы его культового дизайна, включая огромный аквариум, отделанные мрамором интерьеры, а также ванные комнаты с мозаичной отделкой.

В рамках реконструкции также планируется модернизация общественных зон и спа-салона.

В заявлении не упоминался конфликт между американо-израильскими силами и Ираном, в ходе которого иранские беспилотники наносили удары по всему Персидскому заливу, включая Дубай. Закрытие официально не связано с войной и было спланировано задолго до ударов США по Ирану. Но "Парус" пострадал от взрыва иранского беспилотника, который рухнул прямо у входа.

Но произошло на фоне резкого падения пассажирапотока в Дубай и в целом на Ближний Восток. Иранские удары по ОАЭ и другим государствам Персидского залива, где расположены американские базы, спровоцировали массовый отток иностранных экспатов и туристов.

По имеющимся данным, с начала конфликта рыночная капитализация фондового рынка Дубая и Абу-Даби снизилась более чем на 88 миллиардов фунтов стерлингов, а также было отменено более 18 400 рейсов.

Официально, в ОАЭ и Дубае не слишком распространяются о масштабах разрушений после атак Ирана, но известно, что хоть большую часть дронов "Шахед" удалось перехватить, обломки падали на отели и виллы в Абу-Даби, Дубае, на знаменитом искусственном острове Пальма-Джумейра, аэропорту Дубая и нефтепромышленной зоне Фуджейра.

Война в Иране и блокада и беспорядки в Ормузском проливе продолжают негативно сказываться на авиации и туризме, а также влияет рост цен на авиационное топливо.

Ранее в этом месяце компания Emirates заявила, что сокращает расписание полетов по более чем 100 направлениям после объявления о хрупком двухнедельном перемирии.

Отель "Бурдж-аль-Араб" – что известно о самом известном в мире отеле

"Бурдж-аль-Араб", или просто "Парус" был построен за пять лет и открылся в 1999 году. Он фактически стал визитной карточкой Дубая, так как его эффектные фото появлялись на всех рекламных туристических проспектах.

"Парус" хвастливо называли единственным "семизвездочным отелем" в мире

В "Парусе" самый высокий атриумный вестибюль в мире (180 метров) и в нем нет обычных комнат; он разделен на 202 двухэтажных номера. Самый маленький занимает 169 м², а самый большой — 780 м². Это один из самых дорогих отелей в мире. Цена за ночь в стандартном и улучшенном номере варьируется от 1000 до 15 000 долларов, а цена ночи в Royal Suite — около 28 000. Говорят, что в отеле есть "скрытые" люксы, недоступные для обычного бронирования — только для шейхов, монархов и VIP-гостей.

Информация о том, сколько средств было потрачено на строительство отеля, не разглашается.

Отель характеризует себя как семизвездочный. В нем есть подводный ресторан с огромным аквариумом на миллион литров морской воды, и трансфер с Rolls-Royces и вертолетом, а также частный пляж. Каждый этаж отеля ароматизируется по-особенному — в зависимости от дизайна и атмосферы. В 2005 году на его знаменитой круглой вертолетной площадке на высоте 200 метров в 2005 году Роджер Федерер и Андре Агасси сыграли товарищеский матч для рекламы турнира Dubai Duty Free Men's Open. Позже Агасси говорил, что играть без ограждений было "захватывающе".

