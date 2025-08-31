Блогер остановился в "единственном в мире 7-звездочном отеле": что его поразило больше всего (фото)

YouTuber Дрю Бински протестировал "единственный в мире семизвездочный отель" Burj Al Arab в Дубае, где проживание стоит до 17 000 фунтов стерлингов за ночь. Он подробно показал невероятную роскошь отеля, включая золотые душевые, эксклюзивные блюда и капучино "24 карата", а также захватывающие виды на город.

Related video

По информации Daily Mail, Burj Al Arab является одним из самых известных и дорогих отелей Дубая, третьим по высоте в мире. Хотя официальный рейтинг отеля ограничивается пятью звездами, администрация называет его семизвездочным, чтобы подчеркнуть его чрезвычайную роскошь и эксклюзивность. Отель имеет 199 люксов, шесть ресторанов, круглосуточные услуги дворецкого и другие премиальные сервисы для самых требовательных гостей.

Во время пребывания Бински вместе с партнершей осмотрели огромный отель, где каждый номер оформлен с применением дорогих материалов, а интерьеры вестибюля напоминают пышные декорации: сине-белые узоры на стенах, роскошные ковры и многочисленные золотые элементы. YouTuber особо отметил ванную комнату с золотым душем и панорамный вид на Дубай, открывающийся из номера на нескольких этажах над землей.

YouTuber Дрю Бински протестировал "единственный в мире семизвездочный отель" Burj Al Arab в Дубае Фото: Shutterstock

Во время пребывания инфлюенсер попробовал несколько эксклюзивных блюд и напитков отеля, среди которых капучино "24 карата" за 40 долларов (30 фунтов стерлингов) с золотым напылением, а также блюда с эффектом сухого льда.

Видео завершилось диалогом Бински с женой: он поинтересовался, согласилась бы она на проживание за 160 000 долларов за ночь, на что она ответила отрицательно. При этом официальная цена номера в отеле, по данным издания, стартует от 24 000 долларов (17 000 фунтов стерлингов).

YouTuber Дрю Бински протестировал "единственный в мире семизвездочный отель" Burj Al Arab в Дубае Фото: Скриншот из видео YouTuber Дрю Бински протестировал "единственный в мире семизвездочный отель" Burj Al Arab в Дубае Фото: Скриншот из видео

Зрители видео активно высказывались в комментариях. Одни считают, что деньги на проживание в отеле можно потратить более рационально, путешествуя по миру или инвестируя в бизнес. Другие заметили, что такая роскошь является излишней, а некоторые пользователи с юмором отмечали, что лучше просто спать в автомобиле класса люкс.

В общем, Burj Al Arab ориентирован на сверхбогатых бизнесменов и мировых знаменитостей, и такие расходы для обычных туристов остаются недосягаемыми, поэтому только избранные могут оценить в полной мере масштаб и эксклюзивность этого отеля.

Напомним, что американский тревел-блогер Дрю Бински, известный тем, что посетил все 197 стран мира и собрал почти 6 миллионов подписчиков в соцсетях, поделился необычным опытом путешествия в Узбекистан и показал, что можно купить за $1 в этой стране.

Также Фокус писал, что уроженец Великобритании Пол Темплер пережил атаку одного из самых опасных хищников рек Африки в далеком 1996 году. Несмотря на потерю конечности, мужчина говорит, что его спасло стечение обстоятельств и желание выжить.