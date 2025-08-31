Блогер зупинився в "єдиному у світі 7-зірковому готелі": що його вразило найбільше (фото)

YouTuber Дрю Бінскі протестував "єдиний у світі семизірковий готель" Burj Al Arab у Дубаї, де проживання коштує до 17 000 фунтів стерлінгів за ніч. Він детально показав неймовірну розкіш готелю, включно з золотими душовими, ексклюзивними стравами та капучино "24 карати", а також захопливими видами на місто.

За інформацією Daily Mail, Burj Al Arab є одним із найвідоміших і найдорожчих готелів Дубая, третім за висотою у світі. Хоч офіційний рейтинг готелю обмежується п’ятьма зірками, адміністрація називає його семизірковим, аби підкреслити його надзвичайну розкіш та ексклюзивність. Готель має 199 люксів, шість ресторанів, цілодобові послуги дворецького та інші преміальні сервіси для найвибагливіших гостей.

Під час перебування Бінскі разом із партнеркою оглянули величезний готель, де кожен номер оформлений із застосуванням дорогих матеріалів, а інтер’єри вестибюля нагадують пишні декорації: синьо-білі візерунки на стінах, розкішні килими та численні золоті елементи. YouTuber особливо відзначив ванну кімнату з золотим душем і панорамний вид на Дубай, що відкривався з номера на кількох поверхах над землею.

Під час перебування інфлюенсер спробував кілька ексклюзивних страв та напоїв готелю, серед яких капучино «24 карати» за 40 доларів (30 фунтів стерлінгів) із золотим напиленням, а також страви з ефектом сухого льоду.

Відео завершилося діалогом Бінскі з дружиною: він поцікавився, чи погодилася б вона на проживання за 160 000 доларів за ніч, на що вона відповіла негативно. При цьому офіційна ціна номера в готелі, за даними видання, стартує від 24 000 доларів (17 000 фунтів стерлінгів).

Глядачі відео активно висловлювалися в коментарях. Одні вважають, що гроші на проживання в готелі можна витратити більш раціонально, подорожуючи світом або інвестуючи в бізнес. Інші зауважили, що така розкіш є зайвою, а деякі користувачі з гумором зазначали, що краще просто спати в автомобілі класу люкс.

Загалом, Burj Al Arab орієнтований на надбагатих бізнесменів та світових знаменитостей, і такі витрати для звичайних туристів залишаються недосяжними, тому лише обрані можуть оцінити повною мірою масштаб і ексклюзивність цього готелю.

