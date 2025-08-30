Диво на Замбезі: чоловік розповів, як йому вдалося вижити після нападу водного хижака (відео)

Уродженець Великої Британії Пол Темплер пережив атаку одного з найнебезпечніших хижаків річок Африки в далекому 1996 році. Попри втрату кінцівки, чоловік говорить, що його врятував збіг обставин і бажання вижити.

Колишній туристичний гід каже, що попри важкі наслідки зустрічі з бегемотом, лікарі змогли витягти Пола з того світу, нагадує цю історію видання LADBible.

Пол Темплер розповідає про пережиту атаку від бегемота

Того дня, 9 березня 1996 року Пол працював як зазвичай з туристами і вирушив із групою мандрівників на екскурсію річкою Замбезі. Раптом на них напав розлючений бегемот довжиною в 4,5 метри, який перекинув каяк.

У ньому перебував учень Темплера, Еванс Намасанґо, і чоловік без роздумів кинувся рятувати свого підопічного. Однак бегемот безжально атакував Пола, який згадує той день в подробицях.

"Від талії вгору я ніби не був ані мокрий, ані сухий. Я відчував тиск унизу спини, а рукою намацав жорсткої щетини", — згадує чоловік.

Темплер зрозумів, що перебуває всередині бегемота головою вперед. Спершу тварина виштовхнула його, бо була неспроможна проковтнути, та на цьому кошмар не закінчився.

Коли він знову кинувся рятувати Намасанґо, бегемот напав вдруге — тепер уже проковтнувши його від пояса вниз. Третя атака була ще жахливішою: тварина схопила Пола за тулуб.

"Я бачу, як це чудовисько мчить на мене з широко роззявленою пащею — і воно влучає прямо. Його ікла пройшли крізь мій бік і тулуб. Коліна й нижче залишилися зовні з одного боку рота, а голова, плечі й руки — з іншого", — розповів Темплер.

У ті миті він лише думав, від чого помре першим — від втрати крові чи від утоплення. Всупереч усьому, йому вдалося вижити: інший гід допоміг вирвати його з пащі тварини.

Проте поранення були страшними: ліва рука була повністю "здерта" до м’язів. Здавалося, шансів немає, але неподалік випадково проводила навчання команда медичної авіарятувальної служби з військовим хірургом-травматологом.

Це врятувало йому життя. Артерія на лівій руці дивом сама "запечаталася", зупинивши сильну кровотечу. Попри побоювання лікарів, що він втратить обидві руки й одну ногу, вдалося зберегти праву руку та пошкоджену ногу, але ліву руку чоловіку ампутували.

Після цього Пол пройшов реабілітацію, зараз займається волонтерством, спортом і допомагає людям різних соціальних груп у бідних країнах. Сам чоловік говорить, що той епізод у житті дозволив йому багато що переоцінити та зробити відповідні висновки.

