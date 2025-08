Турист намагався перервати трапезу лева: згодом чоловік пошкодував про це (відео)

В індійському місті Бхавнагар невідомий чоловік вирішив підійти доволі близько до лева та намагався зняти на камеру, як тварина ласує своєю здобиччю. Однак представник котячих розцінив це як загрозу та змусив туриста тікати з місця події.

Related video

На кадрах помітно, що хижак був незадоволений таким втручанням чоловіка та вирішив відігнати його від здобичі, повідомляє Need to Know.

Ролик швидко розлетівся індійськими пабліками, сумарно набравши понад 700 тис. переглядів з різних профілів. На відео можна побачити, як турист з невідомих причин підійшов занадто близько до лева, який саме поїдав здобич.

Згодом представник котячих раптово кидається на чоловіка, який в паніці відступає. Очевидці з жахом намагалися зупинити його, кричачи, щоб він тримався подалі. Дивом, турист не постраждав.

Журналісти пишуть, що місто Бхавнагар розташоване неподалік регіонів, де мешкають азійські леви — рідкісний підвид, що зустрічається лише в Індії. Хоча ці хижаки зазвичай не заходять безпосередньо в межі міста, їхня популяція активно зростає в навколишніх районах.

Зняті кадри з атакою лева відбувалися на території Національного парку Гір, який є останнім природним середовищем існування азійських левів. За останні п’ять років чисельність левів у штаті зросла на 32%, досягнувши 891 особини.

Зоологи й експерти наголошують, що така поведінка туристів не лише ставить під загрозу їхнє життя. Вони переконані, що створює ризик для самих тварин, які можуть бути знищені службами безпеки у разі нападу.

"Туризм у середовищі диких тварин вимагає поваги, дистанції та відповідальності. Порушення меж може мати фатальні наслідки", — заявили місцеві фахівці.

Раніше Фокус повідомляв, що бігль врятував монаха від нападу ведмедя. Чоловік, крім служб у храмі, професійно займається у тренажерному залі, зустрівся з ведмедем, але на допомогу прийшов пес, який важив у 10 разів менше за нападника.

Згодом стало відомо, як мотоцикліст дивом уникнув нападу леопарда. В індійському місті Тірупаті стався напад дикої кішки на подружню пару, які їхали трасою поблизу місцевого зоопарку.