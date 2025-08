Турист пытался прервать трапезу льва: впоследствии мужчина пожалел об этом (видео)

В индийском городе Бхавнагар неизвестный мужчина решил подойти довольно близко ко льву и пытался снять на камеру, как животное лакомится своей добычей. Однако представитель кошачьих расценил это как угрозу и заставил туриста бежать с места происшествия.

На кадрах заметно, что хищник был недоволен таким вмешательством мужчины и решил отогнать его от добычи, сообщает Need to Know.

Ролик быстро разлетелся по индийским пабликам, суммарно набрав более 700 тыс. просмотров с разных профилей. На видео можно увидеть, как турист по неизвестным причинам подошел слишком близко ко льву, который как раз поедал добычу.

Впоследствии представитель кошачьих внезапно бросается на мужчину, который в панике отступает. Очевидцы с ужасом пытались остановить его, крича, чтобы он держался подальше. Чудом, турист не пострадал.

Журналисты пишут, что город Бхавнагар расположен недалеко от регионов, где обитают азиатские львы — редкий подвид, встречающийся только в Индии. Хотя эти хищники обычно не заходят непосредственно в черту города, их популяция активно растет в окружающих районах.

Отснятые кадры с атакой льва происходили на территории Национального парка Гор, который является последней естественной средой обитания азиатских львов. За последние пять лет численность львов в штате выросла на 32%, достигнув 891 особи.

Зоологи и эксперты отмечают, что такое поведение туристов не только ставит под угрозу их жизнь. Они убеждены, что создает риск для самих животных, которые могут быть уничтожены службами безопасности в случае нападения.

"Туризм в среде диких животных требует уважения, дистанции и ответственности. Нарушение границ может иметь фатальные последствия", — заявили местные специалисты.

