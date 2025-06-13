Крошечный бигль спас монаха от нападения медведя во время пробежки (видео)

Японский монах Йосихара привел домой шумную собаку породы бигль по имени Чико и однажды пес спас ему жизнь. Мужчина, который помимо служб в храме, профессионально занимается в трензале, встретился с медведем, который мог его запросто растерзать. Впрочем, на помощь пришел бигль, который весил в 10 раз меньше нападающего, рассказали журналисты.

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45-летний Йосихара регулярно занимается спортом, имеет развитую мускулатуру, и она удивляет людей, которые видят монаха-спортсмена. Чтобы быть в форме, он ежедневно делает пробежку в ближайшем лесу. Однажды ему пришлось пережить нападение медведя, в результате которого он получил травму руки, объяснили на портале scmp.

Свои приключения монах описал на странице Instagram: как выяснилось, минимум два японских телеканала, Asahi Super J Channel и TBS The Time, сняли сюжет об удивительном героизме бигля. Йосихара рассказал журналистам, как на него из кустов бросился медведь, высотой 1,6 м. Мужчина бросился бежать, пятился назад, но споткнулся о ветку и упал. Монах почувствовал, что травмировал руку, и лежал беспомощно перед диким животным, которое подходило все ближе. Вдруг на медведя бросился Чико: бигль лаял так громко, что нападающему пришлось отступить, говорится в статье.

Монах испугался, что пес погибнет в лесу, поэтому в панике и слезах, несмотря на боль, бросился за ним в чащу. Так он проблуждал несколько часов, пока не позвонила жена и сказала, что Чико вернулся.

"Переполненный эмоциями, услышав новость, Йосихара расплакался. Тем временем Чико вернулся домой с мордой, "полной гордости", — написало медиа.

Курьезное видео — монах и бигль-спасатель Фото: scmp.com

Как выяснилось, Чико взяли в семью из приюта. Предыдущий хозяин отказался от бигля, который слишком громко лаял. Теперь монах называет собаку своим спасителем и делится с подписчиками сюжетами телеканалов, которые показывают героизм животного.

Под сообщением с курьезным видео — десятки комментариев, в которых люди растроганы приключениями бигля. Некоторые заметили, что плакали, услышав историю. Другие писали, что указанная порода — это разновидность гончих, от которых часто отказываются хозяева. Между тем монах время от времени публикует видео с Чико. На одном из них — совместный визит в парк Мурамацу и знакомство с оленями.

Бигль — порода собак, которая обычно имеет рост до 40 см и вес 10-14 кг. Пес не побоялся броситься на японского черного медведя, ростом 1,6 м (в четыре раза выше) и весом до 120 кг (то есть в 8,5-10 раз тяжелее).

Курьезное видео — детали

Отметим, Фокус писал о других курьезных видео, связанных с животными. В феврале в TikTok завирусился ролик с собакой, которая умела самостоятельно ездить на лифте. Владелец пса, доктор Харунур Рашид, написал, что обычно животные испытывают тревогу, оказываясь в кабине. Чтобы доказать свою мысль, он показал, как его померанский шпиц спокойно находился в стеклянной кабине, пока лифт поднимался.

Напоминаем, в январе произошел скандал с собачками породы чау-чау: на забавных фото — животные, раскрашенные как тигрята.