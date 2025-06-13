Крихітний бігль врятував монаха від нападу ведмедя під час пробіжки (відео)

Японський монах Йосіхара привів додому галасливого собаку породи бігль на ім'я Чіко і одного дня пес врятував йому життя. Чоловік, який крім служб у храмі, професійно займається у трензалі, зустрівся з ведмедем, який міг його запросто роздерти. Втім, на допомогу прийшов бігль, який важив у 10 разів менше за нападника, розповіли журналісти.

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45-річний Йосіхара регулярно займається спортом, має розвинуту мускулатуру, і вона дивує людей, які бачать ченця-спортсмена. Щоб бути у формі, він щодня робить пробіжку у найближчому лісі. Одного дня йому довелось пережити напад ведмедя, внаслідок якого він отримав травму руки, пояснили на порталі scmp.

Свої пригоди ченець описав на сторінці Instagram: як з'ясувалось, мінімум два японських телеканали, Asahi Super J Channel та TBS The Time, зняли сюжет про дивовижний героїзм бігля. Йосіхара розповів журналістам, як на нього з кущів кинувся ведмідь, висотою 1,6 м. Чоловік кинувся тікати, задкував, але перечепився через гілку і впав. Монах відчув, що травмував руку, і лежав безпомічно перед дикою твариною, яка підходила все ближче. Раптом на ведмедя кинувся Чіко: бігль гавкотів так гучно, що нападнику довелось відступити, ідеться у статті.

Монах налякався, що пес загине в лісі, тому в паніці та сльозах, незважаючи на біль, кинувся за ним в хащі. Так він проблукав кілька годин, аж доки не зателефонувала дружина і сказала, що Чіко повернувся.

"Переповнений емоціями, почувши новину, Йосіхара розплакався. Тим часом Чіко повернувся додому з мордою, "сповненою гордості", — написало медіа.

Курйозне відео - монах та бігль-рятівник Фото: scmp.com

Як з'ясувалось, Чіко взяли в родину з притулку. Попередній господар відмовився від бігля, який надто гучно гавкав. Тепер монах називає собаку своїм рятівником і ділиться з підписниками сюжетами телеканалів, які показують героїзм тварини.

Під дописом з курйозним відео — десятки коментарів, в яких люди розчулені пригодами бігля. Дехто зауважив, що плакав, почувши історію. Інші писали, що вказана порода — це різновид гончаків, від яких часто відмовляються господарі. Тим часом монах час від часу публікує відео з Чіко. На одному з них — спільний візит у парк Мурамацу та знайомство з оленями.

Бігль — порода собак, яка зазвичай має зріст до 40 см та вагу 10-14 кг. Пес не побоявся кинутись на японського чорного ведмедя, зростом 1,6 м (у чотири рази вищий) та вагою до 120 кг (тобто у 8,5-10 разів важчий).

Курйозне відео — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші курйозні відео, пов'язані з тваринами. В лютому у TikTok завірусився ролик з собакою, який умів самостійно їздити ліфтом. Власник пса, доктор Харунур Рашид, написав, що зазвичай тварини відчувають тривогу, опиняючись у кабіні. Щоб довести свою думку, він показав, як його померанський шпіц спокійно перебував у скляній кабіні, поки ліфт підіймався.

Нагадуємо, у січні стався скандал з песиками породи чау-чау: на кумедних фото — тварини, розфарбовані як тигренята.