"Ще такого не бачили": собака навчився самостійно їздити у ліфті (відео)

Доктор Харунур Рашид стверджує, що собаки не бояться висоти, але можуть відчувати тривогу за власну безпеку, коли опиняються високо над землею.

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Курйозне відео, на якому собака самостійно підіймається на ліфті, миттєво стало вірусним у TikTok. Пухнастий померанський шпіц виглядає розгубленим, коли скляна кабінка починає рухатися, але з гідністю чекає, поки двері відкриються й всередину зайде його хазяйка, яка тримала у руках щось схоже на подарунковий пакунок та букет.

На опублікованих карках, знятих в Лондоні (Велика Британія), глядачі можуть побачити, як пес одразу ж починає виляти хвостом і кружляти навколо жінки, радіючи їхній зустрічі. "POV: ваша собака випадково потрапляє в ліфт сама", — йдеться в описі до ролика.

Собаки не бояться висоти

Доктор Харунур Рашид у статті для Vet Advises стверджує, що собаки не бояться висоти, але можуть відчувати тривогу за власну безпеку, коли опиняються високо над землею. Рашид згадує про їхніх предків, вовків, яким не потрібно було адаптовуватися до життя на висоті.

Шпіц навчився кататися на ліфті Фото: TikTok

Втім, у деяких песиків страх висоти може бути наслідком травматичного досвіду в минулому, який залишив "емоційні шрами". Коли вони чогось бояться, то зазвичай завмирають, притискають вуха і ховають хвіст між лапами, відмовляються від їжі, позіхають, гавкають або гарчать.

Реакція глядачів

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і вже зібрало понад 1,9 мільйона переглядів та 311 тисяч вподобайок на платформі TikTok. Інтернет-користувачі пишуть, що ледве стримують сміх.

Одна жінка, яку звуть Діана, прокоментувала побачене: "Він такий розгублений, що я навіть почала хвилюватися";

Інша учасниця обговорення поцікавилась: "Чому це виглядає так, ніби фрагмент з фільму?";

"Сильний незалежний пес", — пожартував наступний глядач;

Ще один додав: "Ми ще такого не бачили".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Ненсі Мут з Флориди (США) взяла з притулку цуценя Рокко. За словами волонтерів, воно було найменшим у виводку і зазнавало знущань від своїх братів та сестер. Нова хазяйка думала, що це чорний лабрадор, але він виявився представником зовсім іншої породи.

Тим часом у зоопарку Тайчжоу (Китай) звичайних собак породи чау-чау пофарбували як тигренят, щоб заманити туристів. Неоднозначний хід викликав у деяких відвідувачів обурення, як це вже було раніше, коли домашніх улюбленців видавали за панд.