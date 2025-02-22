"Такого еще не видели": собака научилась самостоятельно ездить в лифте (видео)

Доктор Харунур Рашид утверждает, что собаки не боятся высоты, но могут испытывать тревогу за собственную безопасность, когда оказываются высоко над землей.

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Курьезное видео, на котором собака самостоятельно поднимается на лифте, мгновенно стало вирусным в TikTok. Пушистый померанский шпиц выглядит растерянным, когда стеклянная кабинка начинает двигаться, но с достоинством ждет, пока дверь откроется и внутрь зайдет его хозяйка, которая держала в руках что-то похожее на подарочный пакет и букет.

На опубликованных карках, снятых в Лондоне (Великобритания), зрители могут увидеть, как пес сразу же начинает вилять хвостом и кружиться вокруг женщины, радуясь их встрече. "POV: ваша собака случайно попадает в лифт сама", — говорится в описании к ролику.

Собаки не боятся высоты

Доктор Харунур Рашид в статье для Vet Advises утверждает, что собаки не боятся высоты, но могут испытывать тревогу за собственную безопасность, когда оказываются высоко над землей. Рашид вспоминает об их предках, волках, которым не нужно было адаптироваться к жизни на высоте.

Шпиц научился кататься на лифте Фото: TikTok

Впрочем, у некоторых песиков страх высоты может быть следствием травматического опыта в прошлом, который оставил "эмоциональные шрамы". Когда они чего-то боятся, то обычно замирают, прижимают уши и прячут хвост между лапами, отказываются от еды, зевают, лают или рычат.

Реакция зрителей

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях и уже собрало более 1,9 миллиона просмотров и 311 тысяч лайков на платформе TikTok. Интернет-пользователи пишут, что едва сдерживают смех.

Одна женщина, которую зовут Диана, прокомментировала увиденное: "Он такой растерянный, что я даже начала волноваться";

Другая участница обсуждения поинтересовалась: "Почему это выглядит так, будто фрагмент из фильма?";

"Сильный независимый пес", — пошутил следующий зритель;

Еще один добавил: "Мы еще такого не видели".

Напомним, ранее Фокус писал, что Нэнси Мут из Флориды (США) взяла из приюта щенка Рокко. По словам волонтеров, он был самым маленьким в выводке и подвергался издевательствам от своих братьев и сестер. Новая хозяйка думала, что это черный лабрадор, но он оказался представителем совсем другой породы.

Тем временем в зоопарке Тайчжоу (Китай) обычных собак породы чау-чау покрасили как тигрят, чтобы заманить туристов. Неоднозначный ход вызвал у некоторых посетителей возмущение, как это уже было раньше, когда домашних любимцев выдавали за панд.