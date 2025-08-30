Чудо на Замбези: мужчина рассказал, как ему удалось выжить после нападения водного хищника (видео)

Уроженец Великобритании Пол Темплер пережил атаку одного из самых опасных хищников рек Африки в далеком 1996 году. Несмотря на потерю конечности, мужчина говорит, что его спасло стечение обстоятельств и желание выжить.

Бывший туристический гид говорит, что несмотря на тяжелые последствия встречи с бегемотом, врачи смогли вытащить Пола с того света, напоминает эту историю издание LADBible.

Пол Темплер рассказывает о пережитой атаке от бегемота

В тот день, 9 марта 1996 года Пол работал как обычно с туристами и отправился с группой путешественников на экскурсию по реке Замбези. Вдруг на них напал разъяренный бегемот длиной в 4,5 метра, который опрокинул каяк.

В нем находился ученик Темплера, Эванс Намасанга, и мужчина без раздумий бросился спасать своего подопечного. Однако бегемот безжалостно атаковал Пола, который вспоминает тот день в подробностях.

"От талии вверх я будто не был ни мокрый, ни сухой. Я чувствовал давление внизу спины, а рукой нащупал жесткую щетину", — вспоминает мужчина.

Темплер понял, что находится внутри бегемота головой вперед. Сначала животное вытолкнуло его, потому что было не в состоянии проглотить, но на этом кошмар не закончился.

Когда он снова бросился спасать Намасанга, бегемот напал во второй раз — теперь уже проглотив его от пояса вниз. Третья атака была еще более ужасной: животное схватило Пола за туловище.

"Я вижу, как это чудовище мчится на меня с широко разинутой пастью — и оно попадает прямо. Его клыки прошли сквозь мой бок и туловище. Колени и ниже остались снаружи с одной стороны рта, а голова, плечи и руки — с другой", — рассказал Темплер.

В те мгновения он только думал, от чего умрет первым — от потери крови или от утопления. Вопреки всему, ему удалось выжить: другой гид помог вырвать его из пасти животного.

Однако ранения были страшными: левая рука была полностью "содрана" до мышц. Казалось, шансов нет, но неподалеку случайно проводила учения команда медицинской авиаратационной службы с военным хирургом-травматологом.

Это спасло ему жизнь. Артерия на левой руке чудом сама "запечаталась", остановив сильное кровотечение. Несмотря на опасения врачей, что он потеряет обе руки и одну ногу, удалось сохранить правую руку и поврежденную ногу, но левую руку мужчине ампутировали.

После этого Пол прошел реабилитацию, сейчас занимается волонтерством, спортом и помогает людям разных социальных групп в бедных странах. Сам мужчина говорит, что тот эпизод в жизни позволил ему многое переоценить и сделать соответствующие выводы.

