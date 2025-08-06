Летучие мыши в Украине начали нападать на людей: в чем причина и как уберечься от укусов

В конце июля летучие мыши в Украине покусали по меньшей мере двух человек — пострадавшие от укусов рукокрылых обратились в Сумскую городскую больницу. Медики предупреждают, что летучие мыши могут бессимптомно переносить вирус бешенства.

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Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины рассказывает, что оба инцидента случились, когда животные залетели в помещения и люди пытались их выгнать во двор. Пострадавшим от укусов назначили антирабическое лечение для предупреждения бешенства.

"Сейчас идет сезон миграции летучих мышей — они ищут место для зимовки. Обычно на людей эти животные не нападают, если их не пугать или провоцировать, — укус является реакцией самозащиты от опасности", — пояснила заведующая отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных болезней Наталья Галушко.

В Сумах двух людей покусали летучие мыши, которые могут переносить бешенство Фото: Facebook

Что делать, если летучая мышь залетела в дом

Если летучая мышь залетела на балкон или в помещение, в первую очередь надо вести себя спокойно, чтобы не испугать зверя. Необходимо выйти в другую комнату и позвонить по номеру 112 или в службу спасения животных.

Летучие мыши в Украине переносят бешенство

Как и большинство теплокровных животных, летучие мыши могут быть бессимптомными переносчиками вируса бешенства. Среди домашних любимцев эту инфекционную болезнь чаще всего переносят собаки и кошки, а в дикой природе самыми распространенными носителями являются волки, лисы, летучие мыши и ежи.

В Сумском областном ЦКПХ напомнили, что люди рискуют заразиться различными способами:

через укус больного бешенством животного;

через царапины и микроповреждения кожи;

через попадание на слизистые оболочки или поврежденную кожу человека слюны, зараженной возбудителем.

У человека инкубационный период бешенства зависит от локализации и количества укусов, а также вида животного и его вирусной нагрузки. Он длится от 7 дней до 3 месяцев, иногда даже более года.

Без надлежащей медицинской помощи и своевременного антирабического лечения смертность от бешенства достигает 100%.

Напомним, 5 августа в Киевской областной государственной больнице ветеринарной медицины сообщили, что в области усилили карантин из-за выявления случаев бешенства среди животных.

29 июля СМИ писали о 2-летнем мальчике из Индии, который укусил смертельно опасную змею. Кобра умерла на месте, а малыш потерял сознание.