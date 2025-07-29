Все были шокированы: 2-летний малыш из Индии укусил смертельно опасную змею, что с ним случилось

Двухлетний Говинда Кумар играл в своем доме в Банкатве, деревне в восточном индийском штате Бихар, как вдруг к нему приблизилась смертельная угроза в виде кобры, достигавшей длиной около метра. Ребенок не растерялся и сильно укусил змею.

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Кобра бросилась на ребенка и обмоталась вокруг его маленьких рук. Но укус мальчика повлек то, что он умер на месте буквально через считанные минуты после инцидента. Об инциденте в Индии рассказало британское издание The Telegraph.

Вместо того, чтобы закричать, маленький Говинда взял голову змеи в рот и сжал челюсти. Из-за этого голова змеи оказалась отдельно от тела, у него во рту.

The Telegraph | 2-летний ребенок укусил кобру

Родные, в частности бабушка, на глазах которой произошла страшная ситуация, рассказала, что мальчик после этого потерял сознание.

"Мы бросились к мальчику и увидели, что он взял голову кобры в пасть. Затем мы отделили кобру от его пасти и рук. Кобра умерла на месте, а ребенок потерял сознание", — поделилась подробностями бабушка.

Семья срочно доставила ребенка в ближайшее медицинское учреждение, а затем мальчика перевели в Правительственный медицинский колледж и больницу (GMCH) Беттии. Медики признались: с таким случаем в своей практике они встретились впервые.

Когда ребенка осмотрели, то обнаружили, что во рту появилась аллергическая реакция из-за попадания яда внутрь, поскольку малыш прокусил часть тела с ним. Мальчику дали лекарства, понаблюдали за ним в течение суток, но никаких других симптомов у него не проявилось и маленького Говинда отпустили домой.

Чем опасен яд кобры

В Индии обитает 300 видов змей, в том числе 16 очень ядовитых. Одними из самых опасных являются именно кобры, яд которых не только опасен, но и вызывает мгновенную боль и временную слепоту, если попадает в глаза, сообщает издание MillionFacts.

Яд кобры содержит нейротоксины, которые парализуют дыхательные мышцы жертвы, вызывая смерть из-за остановки дыхания. Это все может случиться в течение нескольких минут, поэтому в случаях укуса пострадавшему моментально пытаются оказать помощь.

Напомним, 24 июля издание IFLScience рассказало, как самая маленькая в мире змея исчезла на 20 лет, а потом вернулась обратно.

Также 18 июня в IFLScience поделились подробностями, как выглядит и живет очень странная морская змея, которая встречается только в одном месте на всей Земле.