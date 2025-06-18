Очень странная морская змея: встречается лишь в одном месте на Земле и вода там вовсе не соленая

Животный мир полон противоречий, от самых крошечных в мире мышиных оленей, которые не являются ни мышами, ни оленями, до кальмаров-вампиров, не являющихся. Теперь ученые рассказали о другом странном существе — морской змее, которая на самом деле не живет в море.

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Морская змея Гармана (Hydrophis semperi) — один из двух видов морских змей, которые не живут в море, другой — морская змея Крокера (Laticauda crockeri). По словам исследователей, морская змея Гармана действительно принадлежит к настоящему семейству морских змей, известных как Elapidae, но с одним ключевым отличием — она вообще не живет в соленой воде. Вместо этого морская змея Гармана обитает в пресноводной экосистеме озера Тааль на Филиппинах, пишет IFLScience.

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Уникальное озеро Тааль

Озеро Тааль само по себе удивительно. Водоем был образован в результате обрушения вулканической камеры во время извержения в 1754 году, в результате чего обломки и пепел перекрыли путь к морю, а дождевая вода, скопившаяся внутри, постепенно превратила соленую воду в пресную. Извержение также привело к тому, что многие виды оказались в ловушке внутри этой воды, это в конце концов и привело к появлению морской змеи, живущей в пресной воде.

Единственное место на Земле, где живут морские змеи

Исследователи отмечают, что озеро Тааль является единственным местом на Земле, где можно встретить морскую змею Гармана. МСОП относит этот вид к уязвимым, но отмечает, что озеро Тааль является частью действующего вулкана и областью высокой сейсмической активности. Увы, извержение может уничтожить всю среду обитания вида. Но это не единственная угроза, среди других:

разведение рыбы тиляпии;

утрата среды обитания;

ухудшение качества воды из-за загрязнения от сельского хозяйства.

Что известно о морских змеях Гармана?

Морская змея Гармана — ядовитый вид, который питается такими существами, как бычки и угри, проводя свое время в поисках добычи в расщелинах и отверстиях. Представители этого вида, как и большинство других морских змей, обладают меньшей головой в сравнении с шириной тела, что позволяет им рыскать в расщелинах.

Несмотря на свое пресноводное существование, морская змея Гармана является частью группы других полностью водных рептилий и рождает живых детенышей в воде. Эти змеи способны задерживать дыхание, но должны возвращаться на поверхность, чтобы дышать через регулярные промежутки времени.

Ранее Фокус писал о том, что морские ядовитые змеи вернули давно утраченное умение.