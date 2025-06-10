Геологическая матрешка: ученые назвали самый странный остров в озере на острове

Исследователи назвали остров, сбивающий с толку всех, в том числе и ученых — речь об острове третьего порядка, который представляет собой остров в озере на острове в озере на острове.

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Об этом пишет IFLScience.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время геология Земли менялась не один раз. В результате на планете можно обнаружить множество скрытых гор и вулканов, но теперь ученые назвали самый странный остров в мире, который находится внутри "геологической матрешки".

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Остров третьего порядка

Канадский остров Вирджиния расположен в Арктическом архипелаге и является домом для ошеломляющей "геологической матрешки" из озер и островов. Географическая странность состоит из острова в озере на острове в озере на острове.

Феномен известен как остров третьего порядка или суб-суб-суб-остров, а канадский, расположенный между Нунавутом и Северо-Западными территориями, считается крупнейшим в мире. Геологический феномен был обнаружен географом и экспертом по рекурсивным островам, лежащим внутри озера, Джошем Колдером, когда он изучал карты Google.

Вулканическая точка в Главном кратерном озере, в пределах вулкана Тааль, в пределах озера Тааль, в пределах острова Лусон Фото: Wikimedia Commons

Геологические матрешки из островов и озер

В центре канадского феномена находится небольшой участок суши размером всего около 300 метров в диаметре. Этот остров расположен в безымянном озере, внутри более крупного острова в форме морского конька, который сам находится внутри озера недалеко от побережья острова Виктория — восьмого по величине острова в мире и второго по величине в Канаде.

Это может показаться странным, однако ученые отмечают, что канадский остров вовсе не является единственным в мире "клубком озер и островов". Еще один остров третьего порядка, называемый Вулкан-Пойнт, можно найти на Филиппинах. Здесь крошечный остров находится в озере Мейн-Крейтер, которое образовалось внутри вулкана Тааль. Вулкан можно найти в озере Тааль на острове Лусон на Филиппинах — он же остров в озере, посреди вулкана, посреди другого, большего озера, посреди третьего и последнего острова.

Еще одним примером является мыс Вулкан, исчезнувший в 2020 году во время извержения вулкана Тааль, из-за чего озеро Мейн-Крейтер высохло и временно нарушило весь остров-внутри-озера-внутри-острова-внутри-озера-внутри-острова. Впрочем, через некоторое время озеро вновь наполнилось.

Очень особенный остров в Канаде

По словам исследователей суб-суб-суб-остров Канады, расположенный в ледяной Арктике, вероятно, никогда раньше не посещался людьми. Он невероятно изолирован: ближайшее поселение находится примерно в 145 километрах в заливе Кембридж. Более того, ученые не обнаружили никаких дорог, которые вели бы к острову.

Ученые также предполагает, что в Канаде, вероятно, могут быть и другие подобные острова, так как большие участки страны усеяны небольшими озерами.

Ранее Фокус писал о том, что самое изолированное поселение в мире живет на острове, созданном из недр Земли: где он находится.