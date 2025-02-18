Крупнейший в мире остров-озеро скрывает от мира самое глубокое озеро и "старую женщину": о чем речь

Исследователи рассказали о самом большом в мире острове-озере, которое таит в себе собственные озера, где есть и свои острова-озера.

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Остров Манитулин находится в канадской части озера Гурон, недалеко от провинции Онтарио — его площадь составляет 2 766 квадратных километров, что всего на 30 квадратных километров меньшие, чем Оттава — столица Канады. По сути, остров настолько большой, что на нем находится более 100 собственных озер — если присмотреться к ним, можно заметить нечто еще более любопытное, пишет IFLScience.

Например, самое большое из озер острова — озеро Маниту, площадь которого составляет 106 квадратных километров. Оно также является крупнейшим в мире озером на острове в озере. Исследователи отмечают, что оно также является самым глубоким из озер, которое привлекло множество местных рыб, включая глубокие воды озерную форель.

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Еще одно озеро Миндемойя — оно не такое большое, как Маниту, однако именно там находится Остров Сокровищ, который является самым большим озером на острове в озере. Исследователи отмечают, что Остров Сокровищ не всегда был известен под этим названием — ранее его называли Миндимовенх. В переводе с языка оджибве это означает "старая женщина" — местные считали, что остров является ее воплощением.

Одна из историй предполагает, "старая женщина" была бабушкой обманщика Нанабожо — он бежал через озеро Миндемойя с ней на плечах, когда потерял равновесие, случайно столкнув свою бабушку в воду.

Treasure Island — озерный остров внутри озерного острова Фото: Shutterstock

Однако различные озера и острова — не единственные достопримечательности острова Манитулин, здесь также находится Национальный исторический памятник Канады Шегуианда, доисторический археологический памятник. Впервые он был обнаружен археологами в 1951 году, тогда ученые обнаружили множество артефактов, датируемых периодом, продлившимся около 9 000 лет.

По словам исследователей, останки найденные в историческом памятнике Шегуианда, представляют собой серию последовательных культурных занятий ранних жителей на территории современного Онтарио, начиная с палеоиндейского периода около 11 000 г. до н. э. во время отступления ледникового озера Алгонкин.

Найденные на месте артефакты включают каменные орудия и оружие, отколотые от кусков, отколотых от окружающего кварцитового основания.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралийской глубинке обнаружили загадочное озеро-призрак: его мерцание заметили из космоса.