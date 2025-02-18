Найбільший у світі острів-озеро приховує від світу найглибше озеро і "стару жінку": про що йдеться

Дослідники розповіли про найбільший у світі острів-озеро, який приховує в собі власні озера, де є і свої острови-озера.

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Острів Манітулін розташований у канадській частині озера Гурон, недалеко від провінції Онтаріо — його площа становить 2 766 квадратних кілометрів, що всього на 30 квадратних кілометрів менше, ніж Оттава — столиця Канади. По суті, острів настільки великий, що на ньому розташовано понад 100 власних озер — якщо придивитися до них, можна помітити дещо ще цікавіше, пише IFLScience.

Наприклад, найбільше з озер острова — озеро Маніту, площа якого становить 106 квадратних кілометрів. Воно також є найбільшим у світі озером на острові в озері. Дослідники зазначають, що воно також є найглибшим з озер, що привабило безліч місцевих риб, включно з глибоководною озерною фореллю.

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Ще одне озеро Міндемойя — воно не таке велике, як Маніту, проте саме там знаходиться Острів Скарбів, який є найбільшим озером на острові в озері. Дослідники зазначають, що Острів Скарбів не завжди був відомий під цією назвою — раніше його називали Міндімовенх. У перекладі з мови оджибве це означає "стара жінка" — місцеві вважали, що острів є її втіленням.

Одна з історій припускає, "стара жінка" була бабусею ошуканця Нанабожо — він біг через озеро Міндемойя з нею на плечах, коли втратив рівновагу, випадково зіштовхнувши свою бабусю у воду.

Treasure Island — озерний острів усередині озерного острова Фото: Shutterstock

Однак різні озера й острови — не єдині визначні пам'ятки острова Манітулін, тут також розташована Національна історична пам'ятка Канади Шегуіанда, доісторична археологічна пам'ятка. Вперше її виявили археологи 1951 року, тоді вчені виявили безліч артефактів, датованих періодом, що тривав близько 9 000 років.

За словами дослідників, рештки, знайдені в історичній пам'ятці Шегуіанда, являють собою серію послідовних культурних занять ранніх мешканців на території сучасного Онтаріо, починаючи з палеоіндіанського періоду близько 11 000 р. до н. е. під час відступу льодовикового озера Алгонкін.

Знайдені на місці артефакти включають кам'яні знаряддя і зброю, відколоті від шматків, відколотих від навколишньої кварцитової основи.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралійській глибинці виявили загадкове озеро-привид: його мерехтіння помітили з космосу.