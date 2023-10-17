Льодові гіганти та райські джунглі. Учені назвали п'ять найбільших островів на Землі

Дослідники попередили, що деякі з островів у цьому списку можуть вельми нас здивувати.

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Острови є одними з найрізноманітніших і найцікавіших місць на Землі. Вони стали притулком для деяких найдивніших тварин на планеті, а також 11% світового населення, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені склали список п'яти найбільших островів за площею. Зазначимо, що в рейтингу не враховувалися континентальні масиви суші. Простими словами, вчені виключили Афро-Євразію, Америку, Антарктиду та Австралію. Усі острови, що беруть участь у рейтингу, розташовані на власній континентальній літосфері та тектонічній плиті.

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Гренландія

Найбільшим островом у світі вважається Гренландія, площа якої становить 2 130 800 квадратних кілометрів. Зазначимо, що крім основного масиву суші, більша територія Гренландії містить понад 100 дрібних островів, розкиданих по обидва боки.

Гренландія визначається як автономна територія Королівства Данія. Попри свої гігантські розміри, острів надзвичайно малонаселений і обмежений лише кількома поселеннями вздовж узбережжя. Річ у тім, що холодний клімат вельми непривітний, а тому лише 56 000 осіб можуть назвати острів своєю домівкою.

Більшість гренландців — інуїти й значно менша кількість людей мають європейське походження, здебільшого данці.

Нова Гвінея

Другим за величиною островом у світі вважається Нова Гвінея в Південно-Східній Азії, площа цього острова становить 785 753 квадратних кілометри. Острів розділений політично:

східна половина належить Папуа-Новій Гвінеї;

західна є частиною Індонезії.

Горизонтально через суходіл проходить Високогір'я Нової Гвінеї — ланцюг гірських хребтів, до якого входить Пунчак-Джая, найвища вершина і найвища гора в Океанії, висотою 4884 метри

Борнео

На третьому місці розташувався Борнео з площею 748 168 квадратних кілометрів. Острів розташований у тропіках Південно-Східної Азії, а політично розділений між трьома країнами:

Малайзією і Брунеєм на півночі;

Індонезією на півдні.

Населення острова становить понад 21 мільйон осіб. Крім того, дослідники зазначають, що Борнео містить неймовірно багате біологічне різноманіття, включно з 15 000 видів квіткових рослин, 3 000 видів дерев, 221 видом наземних ссавців і 420 видами птахів.

До слова, одним із найхаризматичніших видів цього регіону вважається борнейський орангутанг (Pongo pygmaeus).

Мадагаскар

Це четвертий за величиною острів на Землі. Його площа становить 587 041 квадратних кілометри.

Острів розташований в Індійському океані біля східного узбережжя південної Африки. До слова, він також є другою за величиною острівною державою після Гренландії. Як і Борнео, Мадагаскар багатий на біорізноманіття: його особливістю є унікальні тварини, яких неможливо зустріти в будь-якому іншому місці на Землі.

Баффітів острів

Він є п'ятим за величиною на планеті з площею 507 451 квадратний кілометр. По суті, Баффінів острів є ще одним льодовим гігантом, розташованим всього за 350 кілометрів від Гренландії.

Населення острова становить лише трохи понад 13 000 осіб, більшість з яких — інуїти. До слова, ще однією особливістю острова є те, що тут розташований найвищий перепад висот у світі висотою 1675 метрів, відомий як Пік Тора.

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