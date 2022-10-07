Пробудження монстра. Найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа починає "бурчати"

Вулкан вперше подав ознаки пробудження ще минулого року, проте зараз вони стали помітнішими.

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Вулкан Мауна-Лоа є одним із п'ятірки, які утворюють Гавайські острови. Він не тільки найбільший у групі, але і є найбільшим вулканом у світі. І, схоже, зараз він почав прокидатися, пише Forbes.

Гавайська вулканічна обсерваторія Геологічної служби США (HVO) постійно спостерігає за активністю Мауна-Лоа — раніше звіти випускалися щотижня, проте зараз вчені перейшли на щоденні звіти і "жовту рекомендацію" — це означає, що на даний момент виверження вулкану не відбувається, а він скоріше продовжує "хвилюватися". Рівень небезпеки змінять на червоний, якщо виверження Мауна-Лоа почнеться або буде неминуче.

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У ході спостережень за найбільшим вулканом у світі вчені виявили, що він почав прокидатися ще минулого року — про це свідчать десятки землетрусів із невеликою магнітудою. Однак останні кілька тижнів вони стали відбуватися все частіше — якщо ще в червні на день налічувалося всього кілька невеликих землетрусів, то сьогодні їх кількість сягає півсотні.

Зазначимо, що вулканічний гігант височіє над рівнем моря майже на 4 тисячі метрів, а якщо враховувати його масив, який прихований під поверхнею Тихого океану, висота Мауна-Лоа становить понад 16,5 тисячі метрів.

Останнє виверження найбільшого вулкану у світі відбулось у 1984 році. Тоді вченим вдалося попередити владу та населення про загрозу ще за кілька тижнів до початку виверження.

Дослідники відзначають, що минулі виверження гіганта призводили до викиду великої кількості лави, що рухалась з неймовірною швидкістю. Лава швидко наближалася до населених пунктів на сході та заході острова.

Вчені вважають, що найбільш уразливими у разі виверження Мауна-Лоа виявляться Хіло, де розташовується кампус Гавайського університету, і курортний центр Мауна-Лоа — тут лава досягне порога буквально за кілька годин після початку виверження.

Раніше Фокус писав про те, як з'явився найактивніший вулкан на Землі, який також знаходиться на Гавайський островах — вулкан Кілауеа.