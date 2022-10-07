Пробуждение монстра. Самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа начинает "ворчать"

Вулкан впервые подал признаки пробуждения еще в прошлом году, однако сейчас они стали более заметными.

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Вулкан Мауна-Лоа является одним из пятерки, составляющей Большой остров Гавайи. Он не только самый большой в группе, но и является самым большим действующим вулканом в мире. И, похоже, сейчас он начал просыпаться, пишет Forbes.

Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) постоянно отслеживает активность Мауна-Лоа — ранее отчеты выпускались еженедельно, однако сейчас ученые перешли на ежедневные отчеты и "желтую рекомендацию" — это значит, что в данный момент вулкан не извергается, а скорее продолжает "волноваться". Уровень опасности изменят на "красный", если извержение Мауна-Лоа начнется или будет неизбежно.

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В ходе наблюдений за самым большим вулканом в мире, ученые обнаружили, что он начал просыпаться еще в прошлом году — об этом свидетельствуют десятки землетрясений с небольшой магнитудой. Однако в последние несколько недель они стали происходить все чаще — если еще в июне в день насчитывалось всего несколько небольших землетрясений, то сегодня их количество достигает полусотни.

Отметим, что вулканический гигант возвышается над уровнем моря почти на 4 тысячи метров, а если учитывать его массив, который скрыт под поверхностью Тихого океана, высота Мауна-Лоа составляет более 16,5 тысяч метров.

В последний раз самый большой вулкан в мире извергался в 1984 году. Тогда, ученым удалось предупредить власти и население об угрозе еще за несколько недель до начала извержения.

Исследователи отмечают, что прошлые извержения гиганта приводили к выбросу большого количества лавы, двигающейся с невероятной скоростью. Лава быстро приближалась к населенным пунктам на востоке и западе острова.

Ученые считают, что наиболее уязвимыми в случае извержения Мауна-Лоа окажутся Хило, где располагается кампус Гавайского университета, и курортный центр Мауна-Лоа — здесь лава достигнет порога буквально за несколько часов после начала извержения.

Ранее Фокус писал о том, как появился самый активный вулкан на Земле, который также находится на Гавайях — вулкан Килауэа.