Народився на 100-кілометровій глибині: як з'явився найактивніший вулкан на Землі

Нове дослідження припускає, що початковий резервуар магми, що виривається на поверхню, є набагато глибшим, ніж вважали раніше.

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Вулкан Кілауеа, що знаходиться на Гаваях, вважають найактивнішим вулканом у світі. Попереднє дослідження показало, що можливе джерело магми, що виходить на поверхню, знаходиться на глибині 11 км. Але нове дослідження припускає, що початковий резервуар магми знаходиться на глибині понад 90 кілометрів під земною корою, повідомляє ScienceAlert.

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Відповідно до поточних уявлень про народження вулкана Кілауеа, він з'явився внаслідок прориву крізь води Тихого океану застиглих твердих магматичних порід приблизно 100 тисяч років тому. Цьому прориву передувало проникнення потоку магми, внаслідок усунення Тихоокеанської тектонічної плити в період між 210 і 280 тисячами років тому.

Але точно визначити глибину початкового резервуара магми неймовірно важко. Однак вченим з Університету Монаш в Австралії вдалося знайти та проаналізувати оригінальні породи, викинуті з глибини, й це дозволяє припустити, що вулкан Кілауеа "народився" на глибині понад 90 км і навіть можливо на глибині приблизно 100 км.

[ + – ] Виверження вулкана Кілауеа у 1983 році Фото: wikipedia

Вчені з'ясували, що гірські породи, з яких спочатку утворився цей вулкан, містять набір рідкоземельних елементів, які можна створити лише одним способом.

"Ми виявили, що зразки гірської породи можна отримати лише шляхом кристалізації та фракційної кристалізації гранату", — каже Лаура Міллер з Університету Монаш.

Гранат — це мінерал, який може утворюватися, коли на магму впливає високий тиск та температура на глибині понад 90 кілометрів під земною корою. Так вчені вважають, що початкове виверження магми, що призвело до створення вулкана Кілауеа, сталося на тій же глибині або навіть глибше.

[ + – ] Виверження вулкана Кілауеа у 2020 році Фото: wikipedia

"Наше дослідження кидає виклик наявним уявленням про те, що фракційна кристалізація може відбуватися лише близько від поверхні. Ми припускаємо, що цей процес може відбуватися глибше і ранньою стадією народження цього вулкана було магматичне джерело на глибині понад 90 км", — каже Міллер.

Попри те, що початкові джерела появи деяких інших вулканів у світі також знаходяться досить глибоко під поверхнею, все ж таки початкове магматичне джерело вулкана Кілауеа, здається, набагато глибше, ніж у більшості інших вулканів. Але вчені поки не знають, чому так сталося.

Останнє виверження вулкана Кілауеа, висота якого над рівнем моря становить 1 247 м, сталося 29 вересня 2021 року.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що до появи води на Місяці мають безпосереднє відношення вулкани на супутнику Землі.

Також вчені з'ясували, що виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у січні 2022 року було настільки потужним, як і знамените виверження вулкана Кракатау в 1883 році.

Фокус вже писав про те, що нове дослідження припускає, що вулкани вбили Венеру і мало не знищили Землю, та розповідає, як саме це сталося.