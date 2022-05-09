Вулкани вбили Венеру та мало не знищили Землю: що сталося

Венера перетворилася на справжнє пекло не через близьке розташування до Сонця. Вчені вважають, що вулканізм мало не знищив і нашу планету.

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Венера стала такою негостинною планетою, тому що в цьому процесі відіграли свою важливу роль вулкани. Вони створили неймовірно потужний парниковий ефект, і цей процес також міг перетворити нашу планету на зразок Венери, повідомляє Universe Today.

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Щоб дізнатися, як часто Земля страждала від вулканічних вивержень і як це могло вплинути на нашу планету, канадські вчені Карлтонського університету вивчили виникнення на Землі трапів або трапових формацій. Це величезні поклади гірських порід, які виникли в результаті виверження магми, і їх можна знайти по всій земній кулі.

Щоб з'явилися трапи, має статися розрив земної кори. Таке може статися, коли розходяться тектонічні плити, або коли мантійні плюми (гарячий потік із мантії Землі) піднімаються на поверхню.

Коли формуються трапи, то в атмосферу потрапляють тонни парникових газів, які різко змінюють клімат. Одна трапова формація може формуватися приблизно 5 млн років. Учені вважають, що ці процеси спричинили масові вимирання живих істот на Землі.

Згідно з новим дослідженням, формування трапів відбувалися окремими подіями, і один такий процес не може сильно змінити клімат Землі, адже попри кілька таких вулканічних вивержень у історії планети тут усе ще стабільний клімат.

[ + – ] Гора Маат — найвищий вулкан на Венері (висота 8330 м) і друга за висотою височина планети Фото: ISS

Тим не менш, викид парникових газів під час формування трапів усе ж таки впливає на атмосферу. І якби сталося одночасно кілька подібних подій, то це призвело б до того, що Земля стала б мертвою планетою. Вчені вважають, що такий збіг у часі можливий.

Під час одночасних подій виникнення трапових формацій в атмосферу планети потрапляє забагато парникових газів. У такому випадку атмосфера утримує занадто багато тепла, океани випаровуються, води в атмосфері стає ще більше, океани нагріваються, і все повторюється до тих пір, поки планета не буде непридатним для життя пеклом.

Землі вдалося уникнути такого розвитку подій, але, ймовірно, це сталося на Венері, вважають учені. На цій планеті багато згаслих вулканів, але вчені вважають, що багато які з них зникли за час еволюції планети.

Тому вчені дійшли висновку, що якщо на Венері стався масовий вулканізм із викидом величезної кількості парникових газів, то це спричинило теперішній вигляд Венери. Підтвердження цієї теорії можуть дати нові космічні апарати, що досліджують другу планету від Сонця.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили ознаки вулканічної активності на Венері.