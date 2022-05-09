Вулканы убили Венеру и чуть не уничтожили Землю: что произошло

Венера превратилась в настоящий ад не из-за близкого расположения к Солнцу. Ученые полагают, что вулканизм чуть не уничтожил и нашу планету.

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Венера стала такой негостеприимной планетой потому что в этом процессе сыграли свою важную роль вулканы. Они создали невероятно мощный парниковый эффект и это процесс также мог превратить нашу планету в подобие Венеры, сообщает Universe Today.

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Чтобы узнать, как часто Земля страдала от вулканических извержений и как это могло повлиять на нашу планету, канадские ученые из Карлтонского университета изучили возникновение на Земле траппов или трапповых формаций. Это огромные залежи горных пород, которые появились в результате извержения магмы и их можно найти по всему земному шару.

Для того чтобы появились траппы, должен произойти разрыв земной коры. Такое может случиться, когда расходятся тектонические плиты или, когда мантийные плюмы (горячий поток из мантии Земли) поднимаются на поверхность.

Когда формируются траппы, то в атмосферу попадают тонны парниковых газов, которые резко меняют климат. Одна трапповая формация может формироваться примерно 5 млн лет. Ученые считают, что эти процессы стали причиной массовых вымираний живых существ на Земле.

Согласно новому исследованию, формирование траппов происходили отдельными событиями и один такой процесс не может сильно изменить климат Земли, ведь несмотря на несколько таких вулканических извержений в истории планеты, здесь все еще стабильный климат.

[ + – ] Гора Маат — самый высокий вулкан на Венере (высота 8330 м) и вторая по высоте возвышенность планеты Фото: NASA

Тем не менее, выброс парниковых газов во время формирования траппов все же воздействует на атмосферу. И если бы произошло одновременно несколько подобных событий, то это привело бы к тому, что Земля бы стала мертвой планетой. Ученые считают, что такое совпадение во времени возможно.

Во время одновременных событий возникновения трапповых формаций в атмосферу планеты попадает слишком много парниковых газов. В таком случае атмосфера удерживает слишком много тепла, океаны испаряются, воды в атмосфере становится еще больше, океаны нагреваются и все повторяется до тех пор, пока планета не будет представлять из себя непригодный для жизни ад.

Земле удалось избежать такого развития событий, но вероятно это произошло на Венере, считают ученые. На этой планете много потухших вулканов, но ученые считают, что многие из них исчезли за время эволюции планеты.

Поэтому, ученые пришли к выводу, что если на Венере произошел массовый вулканизм с выбросом огромного количества парниковых газов, то это стало причиной того, как выглядит Венера сейчас. Подтверждение этой теории могут дать новые космические аппараты, которые будут исследовать вторую планету от Солнца.

Фокус уже писал о том, ученые обнаружили признаки вулканической активности на Венере.