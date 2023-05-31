Місце для експериментів: острів-примара, біля якого падали літаки, пустує 90 років (фото)

Острів-примара біля узбережжя Шотландії порожній вже 90 років після того, як його мешканців раптово евакуювали. Його найбільше поселення було відоме як "Село".

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Один з найжахливіших островів Шотландії був покинутий майже на 100 років після того, як люди жили там понад 2000 років. З того часу на ньому сталося три авіакатастрофи. Про це пише Daily Star.

Острів Хірта, найбільший клаптик суші архіпелагу Сент-Кілда, де центральне місце часто займають острови Скай, Іона, Арран та Б'ют.

Він знаходиться приблизно в 100 милях від материка, він абсолютно безлюдний і має суворий і непривітний рельєф.

Хірта має цікаву історію. Вважається, що люди жили на острові тисячі років, оскільки тут є прісна джерельна вода. Мешканці виживали за рахунок м'яса та яєць птахів, яких вони тримали. Його найбільше поселення було відоме як "Село", населення якого наприкінці 17 століття становило понад 180 осіб.

Найбільше поселення було відоме як "Село" Фото: Daily Star

Пізніше чисельність людей скорочувалася внаслідок хвороб та міграції. За даними перепису 1861 населення острова становило всього 71 людина, повідомляє Daily Record.

На початку 20 століття чисельність населення ще більше скоротилася і в 1930 році становила всього 36 осіб. У серпні того ж року, втомившись від важкого життя на острові, мешканці попросили евакуювати їх на материкову частину Шотландії та назавжди залишили острів на борту корабля HMS Harebell.

Острів Хірта, найбільший клаптик суші архіпелагу Сент-Кілда Фото: Daily Star

З того часу острів почав здобувати погану славу, оскільки під час Другої світової війни тут розбилися три літаки. Хоча там більше ніхто не живе, вважається, що Хірта використовувалася Міністерством оборони та Національним трестом, а також вченими для проведення експериментів. Острів також часто відвідували туристи.

У 2016 році остання жителька Хірти, що залишилася живою, Рейчел Джонсон, померла у віці 92 років, коли її евакуювали з острова, їй було всього вісім років. За все своє життя вона поверталася на острів лише двічі — один раз для зйомок документального фільму, а вдруге на запрошення армії, щоби подивитися, як змінилася її батьківщина з моменту від'їзду.

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